圣女果暖食沙拉，不伤肠胃又好吃~

春天是大量新鲜蔬菜上市的季节，缤纷的色彩让人食欲倍增，而沙拉是最大程度保持新鲜蔬果营养的最佳吃法，可冷冰冰的肠胃不喜欢，冷空气袭来的时候，还是暖暖食吧，爱吃沙拉没问题，咱们来点有温度的沙拉。

暖食沙拉料汁的调配与我们平时做沙拉差不多，但需要注意的是，不是所有食材都合适做暖食沙拉，尽量挑选质地偏硬的蔬果，比如圣女果、胡萝卜、土豆片、秋葵、西葫芦…都是比较不错的选择。

天气凉的时候，不要让我们的肠胃也凉了，吃点暖和和的食物，更容易吃出幸福的味道。

材料：

主料：圣女果20个。

配料：洋葱1/4个，香菜1根，蒜1瓣。

调料：糖2小勺，盐少许，醋2大勺，香油1小勺。

做法：

1. 洋葱、香菜和蒜分别切末；

2. 锅中放入适量油，烧热后放入洗净的圣女果；

3. 小火煎至圣女果变软，盛出沥干油；

4. 将煎好的圣女果和洋葱末放入碗中；

5. 蒜末和香菜末混合放入碗中；

6. 调入糖、盐、醋和香油，搅拌均匀；

7. 将调好的料汁倒入碗中；

8. 充分拌匀即可。

心得分享：

1. 除了圣女果，这道沙拉还可以用个头小小的小番茄；

2. 还可以根据个人喜好加入胡萝卜、芦笋之类的偏硬蔬菜。

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