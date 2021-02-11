特殊的情人节，来做一道能吃的玫瑰花

大年初三是情人节，虽然受疫情影响要减少外出，小小纪念一下还是要的。我们的生活的确需要仪式感，不是为了迎合别人，而是为了取悦自己，让我们生活的每一天都变得更有意义。

早已过了爱慕那些华而不实的礼物的年龄，礼物越实用，心里越舒服、越踏实。送上最实惠的礼物：可以吃的玫瑰花。欣赏够了，可以直接入口，把浪漫吃进肚子，一点都不浪费。

如果你有一位喜欢吃的、务实的另一半，不妨试试这个礼物，虽不贵重，却满满心意，说不定会收到意想不到的效果呢。

材料：

主料：高筋面粉250g，即发酵母3g，蜂蜜30g，盐3g，奶粉10g，蛋25g，水125g，黄油25g。

配料：玫瑰酱适量。

做法：

1.除黄油外的全部材料放入面包机，启动一个揉面程序（10分钟）；

2.加入黄油，再次启动揉面程序，时间设置为15分钟；

3.揉好的面团放置于温暖处进行发酵；

4.基础发酵结束，面团取出排气，分成20g一个的小面团，滚圆后松弛15分钟；

5.松弛后的面团擀成圆形，翻面后4个一组搭好，最上面一个中间位置放适量玫瑰酱；

6.自下而上卷起来，收口处稍稍捏合；

7.用刀从中间一分为二，切面朝下放入六连小蛋糕模具，放置温暖湿润处进行二次发酵；

8.二次发酵结束后，表面刷蛋液，放入上下火180度预热的烤箱中层，烘烤20分钟左右。

心得分享：

1.由于原料中使用了蜂蜜，无需加糖；

2.玫瑰酱也可以换做其他馅料，注意不能太稀，要有一定稠度；

3.如果没有连模，也可以采用烤盘或小纸杯来烤；

4.烘烤时间作为参考，根据自家烤箱灵活调节，上色合适即可。

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