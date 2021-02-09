一哭闹就回应，BB真会被宠坏吗？

相信不少父母都有类似的疑问：宝宝爱哭是宝爸宝妈惯出来的吗？宝宝哭之后，家长应该如何做呢？是否要立马回应呢？其实这要根据宝宝的年龄来应对，这是因为宝宝哭闹在不同的年龄阶段代表着不同的涵义，而家长们应该从宝宝哭闹的含义中寻找正确的教育方式。

0-3个月

宝宝3个月前的时候，语言和肢体能力都没发育好，只能通过哭声表达自己的想法，比如：饥饿、寒冷、拉了、想睡觉、生病等需求。处于这个阶段的宝宝主要通过哭声表达自己的想法，宝妈一定要及时回应宝宝的哭声，并满足宝宝的需求，这样他们会感受到自己被照顾，获取安全感。

3-8个月

这个阶段宝宝会通过哭声来表达更加明确的事情，比如他们会通过各种不同的哭声表达自己的想法或者情绪，此时爸爸妈妈们要学会关注并辨别宝宝不同哭声的含义，然后再适当进行安抚。

8个月-1周岁

这个阶段的宝宝已经开始具有负面情绪，会通过哭闹表达自己的不满。家长这个阶段要多与宝宝互动、对宝宝进行鼓励。并且在了解宝宝哭闹的原因之后，耐心进行引导。

1-2周岁

1-2周岁的宝宝已经开始具有自我意识、爱好、想法，这个阶段宝宝很容易哭闹以达到自己的目的。需要注意的是，这个阶段的宝宝不懂得规则与逻辑，所以家长不要放任宝宝哭闹，最好的做法是可以将宝宝抱在怀中，以温柔的话语安抚他们，即使宝宝听不懂，也能让其感受到安全感。此外也可以通过其他方式或者事物转移宝宝的注意力，让他们尽快地平复心情。

这个阶段对于孩子、家长都是很大的考验，任宝宝哭闹会让宝妈心疼，但是又怕及时回应成全宝宝的目的，会惯坏孩子。最好的办法就是不能答应宝宝的无理要求，可以通过转移注意力、安抚、耐心地讲道理等方式让宝宝平静下来。

以上就是分享给宝爸宝妈们关于宝宝哭闹的那些小妙招，不正确的育儿妙招不仅可以节省宝爸宝妈的力气，还有利于宝宝良好习惯和人格的培养，让每个宝宝都可以健康快乐地成长。

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