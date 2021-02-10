做对四件事，宝宝整晚不会闹

夜间是宝宝生长发育的关键时期，如果没有良好的睡眠，那么就可能影响到宝宝发育。所以小编给宝爸宝们分享一些宝宝夜间安睡的小妙招，希望助宝宝们有一个良好的睡眠。

1.用对纸尿裤更舒适

质量不好的纸尿裤吸水功能往往不强，宝宝屁屁不能保持干爽。质地粗糙会摩擦宝宝的屁股，损伤宝宝稚嫩的肌肤，所以一旦选错了纸尿裤，就很容易导致宝宝红屁股，宝宝夜间更加睡不安稳。所以，一定要给宝宝选择一款质地柔软、吸水性强、具有透气性的纸尿裤，保障宝宝夜间睡眠质量。

2.适当开空调调整室温

房间温度直接影响到宝宝的睡眠，所以为了给宝宝夜间营造一个舒适的睡眠环境，宝爸宝妈可以开空调将温度调到适宜的温度。需要提醒的是，在开空调之前，要对空调进行消毒清洗，并且多进行开窗通风，保持屋内空气清新。

3.洗澡让宝宝清爽入睡

不少家庭担心宝宝会冷，于是就会给他穿很多，而宝宝们有比较爱动，很容易满头大汗。一天下来身上会十分黏你，宝宝睡觉时会感到不舒服难以入睡。睡前帮宝宝洗澡，可以帮宝宝洗掉身上的汗液和代谢物，宝宝感到干爽，有助于宝宝睡眠质量的提高。

可以将具有舒缓作用的泡澡液滴入澡盆中，可以让宝宝全身感到清爽舒适，从而提高宝宝睡眠质量，保障夜间宝宝的生长发育。注意泡澡液要选择无酒精、香精以及其他刺激性成分的，以免对宝宝稚嫩的皮肤造成负担。

4.做好防蚊虫叮咬工作

如果是夏天，那么不管是在室外还是室内都难免蚊虫叮咬。因此晚间宝宝睡觉的时候要挂蚊帐防止蚊虫叮咬，这对于皮肤稚嫩的宝宝来说，是最简单安全的方式。注意在给宝宝挂好蚊帐之后，一定要细心检查各个角落，确保没有缝隙，这样才能保障宝宝的夜间安稳睡眠。

以上就是分享给爸爸妈妈们关于宝宝夜间安睡的小妙招，希望宝宝们都可以睡得更加安稳！

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