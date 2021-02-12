宝贝经常抓耳朵，家长们要小心中耳炎！

许多宝宝喜欢抓耳朵，不管是吃奶、睡觉、高兴、哭闹的时候都在抓耳朵，力气大的会把自己耳朵抓红，严重地还会将耳朵抓出血。不少宝爸宝妈单纯地认为这是宝宝耳朵痒，实际上，答案不是那么简单。今天小编将为宝爸宝妈们分享关于宝宝经常抓耳朵的原因。

1.对耳朵好奇

有的宝宝经常抓耳朵，但是家长会发现宝宝很开心，这个时候宝宝抓耳朵可能多是因为对自己的身体部位感到好奇。宝宝在发育的过程中，发现了自己的耳朵就会去抓、挠，通常情况下会玩的很开心。这种情况是很正常的，家长们不必过于担心，此时不妨可以给宝宝介绍他的身体部位，帮助他们认识自己，或者使用玩具转移宝宝的注意力。

2.耳屎过多

人的外耳道皮肤具有耵聍腺，能分泌一种黄色黏稠的耵聍，能起到保护外耳道的作用。这种干燥后呈现薄片状，就是所谓的“耳屎”，它能起到阻止外来物质入侵的作用。

通常宝宝的耳道可以通过自洁清理耳屎。但是有些宝宝如果耳屎过多，刺激外耳道，引起宝宝不舒服，那么宝宝就会抓耳朵。宝妈们可用棉签适当清洁。还有一种情况就需要带宝宝及时就诊了。就是当宝宝宝宝耳朵分泌物过多，或有液体分泌物流出，或分泌物有臭味时。

3.耳朵进异物

宝宝天性好动，调皮时可能会趁着家长不注意将小物件塞进自己的耳朵里。或者宝宝在户外玩耍时，小飞虫钻进宝宝的耳朵里，都会引起宝宝耳部不适，瘙痒、疼痛，严重地还可能导致耳道感染，影响听力。所以当宝爸宝妈发现宝宝耳朵内有异物时，一定要及时就诊，不要自行处理，以免耽误病情或者越掏越深不利于医生处理。

4.中耳炎

6个月到3岁的孩子也容易出现中耳炎感染情况。中耳炎会伴随着导致类似感冒的症状，比如流鼻涕、易发怒、耳痛、发烧、黄耳引流等等，严重的会影响睡眠质量和正常听力。除此以外，中耳炎宝宝在吮吸和吞咽时，耳部会有压力和痛苦，在喝奶的时候更加哭闹不止。所以宝宝患中耳炎时，爸爸妈妈们要及时带宝宝去医院就诊，以免耽误病情，不要擅自用药，影响医生的治疗或者增加留下隐患的风险。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)