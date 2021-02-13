夜间护理宝宝小技巧，每晚多睡一小时~

相信有宝宝的都知道，在晚上需要帮宝宝换纸尿裤、冲奶、哄睡等，一晚上大人基本上睡不好。更可怕的是，前一天没睡好，第二天还要继续上班或者继续照顾宝宝，得不到休息，时间久了都要崩溃了~那么有没有什么方法，可以减少夜间护理压力，多一点休息时间呢？别急，下面小编将为大家分享宝宝夜间护理攻略，希望可以帮助宝爸宝妈在夜间更轻松一些。

宝宝夜间护理攻略

宝宝在夜里睡觉经常醒来，并且哭闹不止。如果宝爸宝妈没有准备，会更加手忙脚乱，折腾得自己睡意全无。所以宝爸宝妈可以提前备好宝宝晚上可能需要的东西。放在离自己近的桌子上，以便能够及时拿到。这样不仅有利于节省时间，而且不折腾自己能够快速入睡，第二天精神充足。以下是宝爸宝妈需要晚上常备在身边的物品。

1.哺乳用品

由于宝宝胃容量小，每一次只能喝一点的奶，就会经常饥饿需要喝夜奶。为了方便宝宝夜间喝奶，爸爸妈妈就需要准备好奶瓶、奶粉、适宜温度的水，否则临时帮宝宝准备奶瓶、奶粉还要等待水到达适宜温度，这个时候宝宝早就饿烦了，大人也根本睡意全无。

2.纸尿裤

宝宝夜里睡觉经常大小便，这就需要宝爸宝妈帮助宝宝换纸尿裤，提前把纸尿裤放在很近的地方，方便换取。

3.纸巾

晚上帮宝宝清理大小便或者宝宝喝奶、喝水溢出都需要纸巾，所以睡前要把纸巾放在伸手可及之处，以便夜间随时抽取使用。

4.宝宝安抚物

宝宝缺乏安全感，而他们熟悉的娃娃、枕头等可以给与安全感，帮助更好的睡眠。为此可以提前准备宝宝常依赖的物品，以便夜间醒来可以迅速入睡。

5.体温计

不少宝宝生病的时候，会在晚上发高烧，这个时候就需要体温计来测量其体温情况，以便第一时间发现宝宝的病情或者突发情况并及时就医，以免耽误病情。

提前做好夜间准备工作，就能够在夜间及时解决宝宝的问题，节省寻找的时间和精力，以便能够有充足的睡眠，第二天保持良好的精力。需要提醒的是，夜间照顾宝宝不是妈妈一个人的事情，宝爸也要尽力帮助宝妈照顾宝宝哦~

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