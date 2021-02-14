经常抱着娃，会不会惯坏呢？

相信不少宝爸宝妈有这样的感受，宝宝总是要人抱抱，让爸爸抱，妈妈抱，爷爷奶奶抱，外公外婆抱。如果不抱，宝宝就会哭闹不止，但是又怕经常抱宝宝，会惯坏宝宝。到底怎样好不好呢？今天小编将为宝爸宝妈们解惑：宝宝总是要人抱，是被惯坏了吗？

答案是否定的。宝宝小的时候，视力、听力发育并不完全，宝宝的眼睛看不清楚，只能通过拥抱感受熟悉的爸爸妈妈。怀抱给予宝宝安全感和快乐，能够通过抱抱感受家人的温暖。

那么，宝宝一哭就抱会不会养成坏的习惯呢？实际上，当宝宝的愿望、要求得不到回应的时候，才会哭闹不止，所以想要避免频繁抱宝宝，就要想办法摸清他的需求：

1.需要被关爱

从生理需求来看，宝宝对于被关爱的需求是被丘脑下部的控制。小宝宝希望被拥抱、抚摸，是很正常的现象和精神需要。宝宝1岁之前，爸爸妈妈的怀抱和抚触，可以满足宝宝精神上的需求。特别是对于新生儿来说，听不清楚、看不清楚，爸爸妈妈的怀抱和亲吻、抚摸可以让宝宝感受到亲人的温暖、感受到快乐、愉快。

2.视野更广阔

宝宝如果老是躺在床上，其视力范围很受限，看的范围很小，这对于好奇心爆棚的宝宝们来说，根本无法接受。所以在空闲的时候不妨多抱抱她，不仅有利于宝宝视神经的发育，还能促进协调眼肌的活动。注意在抱宝宝的时候，经常换换姿势，可以开阔他们的视野。

3.获得安全感

宝宝未出生的时候待在妈妈的子宫里，对于妈妈的身体和声音十分熟悉，为此当宝宝出生之后，获得妈妈的抱抱能够获得安全感。妈妈“抱”能够让宝宝感受到熟悉的感觉、妈妈身体的温暖和柔软，这些都会使宝宝开心愉悦，这对于宝宝的发育和完整人格的养成，都有着重要的作用。

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