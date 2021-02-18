孕七月是宝宝的重要一关，做好这些帮Ta挺过！

孕早期，也就说前三个月，胎宝宝发育尚未稳定下来，平安度过就算是闯过了第一道关。而到了孕晚期，胎宝宝还要闯过一道关，特别是怀孕28周，也就是第7个月开始。怀孕7个月时，宝宝各方面发育进入关键期，准妈妈要格外小心，尤其是要做好以下这些事，就能帮孩子挺过难关：

♥ 味觉：保持清淡饮食

在这个阶段，胎儿舌头上的味蕾正在发育，甚至能够品尝出妈妈子宫里羊水的味道了。因此，准妈妈在孕晚期一定要注意自己的饮食，不要吃太辣、太甜、太咸的食物，保持清淡饮食为宜。

♥ 听力：胎教时多互动

孕5个月时胎儿的听力就基本发育成熟，此时准妈妈就可以对他进行胎教了，比如让他听优美舒缓的音乐等。在胎教过程中最重要的是，准妈妈要和胎儿多说话、多互动。

另外，进行胎教时也可以让准爸爸参与其中，让胎儿多熟悉一下爸爸的声音，有利于宝宝出生后亲子感情的培养。

♥ 大脑发育：多吃补脑食物

孕晚期是胎儿大脑发育的关键期，脑神经正在快速发育中。但是，这个阶段胎儿也很容易发生宫内缺氧，导致出生后智力落后。因此，准妈妈也要多加注意，建议在孕晚期要多吃补脑的食物，比如核桃、芝麻等，给胎儿提供充足的营养促进大脑健康发育。

♥ 呼吸：避免睡眠不足

怀孕7个月时，胎儿的身体几乎把子宫的空间全部沾满了，并且会出现明显的胎动。尽管此时胎儿的肺部功能还没有发育成熟，但已经开始悄悄地在妈妈的子宫里练习呼吸了。同时，胎儿还会通过吮吸手指来锻炼吮吸能力。

如果你感觉到有规律的胎动，其实是胎宝宝在子宫里练习吮吸时不慎喝到羊水打嗝引起的。这是正常现象，大家无需感到担心。在这个时期，准妈妈要保持充足的睡眠时间，并且睡觉时采用左侧卧姿，给予孩子充足的氧气。

除此之外，准妈妈还要注意不要久坐，也不要过度活动。如果需要出门，最好有家人陪同哦~

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