孩子收到的压岁钱，花还是存？教你打理

过年啦！你的“四脚吞金兽”开始收红包啦，虽然你的钱包开始空空如也，你的“小神兽”却开始收获一笔巨资。

那么问题来了，孩子收到的压碎，是花掉还是存起来？今天，育姐就来教你正确打理：

孩子的压岁钱，要没收吗？

现在的孩子都很聪明的，对钱有一定认知，但认知程度有限。很多孩子只知道，想要达到自己的目的就得花钱，但对钱的价值不太了解。

所以，孩子年龄小，父母要帮他保管压岁钱；孩子大了，接受过系统教育，父母教过他一些理财知识后，就可以让其自行保管压岁钱。

不过，父母帮孩子保管压岁钱，一定要“取之有道”。要提前跟孩子说清楚，这笔钱暂时由大人来保管，等到需要时再拿出来用，而且是用到孩子身上，比如参加兴趣班、买玩具等等。

大家也可以和孩子一起保管压岁钱，大头放在自己手里，零头让孩子自由使用。也可以带孩子去银行理财，让孩子知道钱到哪里去了，学习怎么存能赚利息，如何理财等等。

压岁钱，也可以这样花！

当然，你也可以花掉这份压岁钱，对孩子而言，压岁钱要花在有意义的地方，比如：

1.购买学习用品

父母可以用压岁钱给孩子交学费，还可以用来购买书籍或学习用品，有助于孩子思维能力的提高。

2.补贴家用

可以用压岁钱来帮助补贴日常生活开支，这样可以提高孩子的家庭责任感，让他有成就感。当父母说出家里某个大件是用压岁钱买的时，孩子内心会非常自豪哒~

3.购买保险

用压岁钱给孩子买终身险和医疗保障都是非常不错的选择。孩子将来遇到坎坷时可以及时获得保障，无需为经济问题而烦恼。

4.献爱心

在孩子同意的情况下，大家可以和孩子一起把压岁钱捐献给贫困地区的小朋友。通过这种方式，让孩子了解到生活的艰难和获取金钱的不易，培养其爱心。

5.给家人买礼物

家人过生日或者像是重阳节等节日时，可以让孩子用压岁钱买一些礼物送给长辈。这样不仅让孩子表达了对长辈的孝敬，还让孩子学会了感恩。

孩子收到压岁钱，家长更应重视理财观念的培养



对于压岁钱，家长需要清楚的是，培养孩子正确的理财观念更为重要：

1.制定收支计划

压岁钱收入多少支出多少，可以指导孩子起记在账本上，养成良好的理财习惯。有了账本，孩子可以清楚地了解自己的财务状况，学会如何管理金钱和使用金钱，提高独立性。

2.引导孩子理性消费

孩子对世界充满好奇，看见什么都想要。要让孩子明白什么是“需要”，什么是“想要”，提高自控力，学会理性消费。

3.当好榜样

父母要以身作则，在日常生活中不要铺张浪费。带孩子逛商场或超市购物，可以让孩子参与其中，了解生活中各项开支，学会如何管理金钱。

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