家暴分居十五年，老公瘫痪后上节目求妻子原谅照顾自己

56岁的周先生如今身患重病，日常代步离不开轮椅，爬楼梯都要人背着，可这样一位患病老人身边却没有人愿意照顾，而与他异地分居15年的妻子得知此事后，也没有丝毫的表态。

原来15年前周先生在家里过于强势，对家人实施所谓的“军事化”管理，稍有自己不满意的地方，便对妻儿拳脚相向。

不堪忍受的妻子拉黑了周先生全部的联系方式，带着儿子离开，一别便是15年。

如今周先生身患重病，又想联系妻子，乞求原谅。

周先生向电视栏目求助，节目组请来的心理专家给周先生出谋划策：在爱面前，尤其是女人，心会化的。

路上心理专家不住地对周先生说：“你得哄呀！你得让她原谅你！”

到达目的地后，朱女士听说来意，立马关上了门。任凭节目组如何乞求，都不愿开门。

得知是节目组，马上关门（干的漂亮）

“知道你这些年过得不容易”，所以我们来找个家暴过你的残疾人，让你照顾。这算帮你了:）

朱女士一再表示拒绝采访。（听朱女士话的意思，节目组好像不是第一次来了）

节目组不停地替周先生表达想念。

而朱女士的态度非常坚定：强扭的瓜不甜。

心理专家则劝慰朱女士，为孩子考虑考虑。（就有点纳闷了，你咋知道人家孩子咋想的）

但是这些话并没有打动到朱女士，门一直没有打开。

节目的最后，周先生表示不会因此放弃，会在老家等着朱女士回来。

对这位周先生，我就想说一句早知如此，何必当初呢？

也希望那些以各种理由家暴的男人们，做个人吧。

对这个节目组呢，我也是无力吐槽。你们是为了完成周先生的愿望，希望他的未来有人照顾。

但你有没有考虑过朱女士的感受呢？她好不容易逃离了这个家暴的环境，过了15年不用提心吊胆的生活。你们这企图利用道德绑架让她原谅那个家暴自己的人，再去照顾他的余生，你们于心何忍呢？做个人吧！

希望朱女士的平静生活不再被打扰，可以安度余生。

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