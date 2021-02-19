是攒肚还是便秘？教你辨别

宝宝几天不拉臭臭，有的家长就开始担心，宝宝是不是便秘了？甚至直接拿着治便秘的办法给宝宝试，结果往往会适得其反。其实，宝宝几天不拉便便不一定就是因为便秘，还可能是因为“攒肚”。

那么，该如何区分宝宝便秘还是攒肚呢？赶紧来学：

什么是“攒肚”？

攒肚是一种民间称谓，是指宝宝大便规律发生改变。一般来说，攒肚更容易出现在母乳喂养的宝宝身上。攒肚的具体表现是：母乳喂养增多时，宝宝几天不拉臭臭，没有痛苦感觉和反应。宝宝排出的大便仍为黄色软便，无硬结，量大。

宝宝两三个月时通常会出现“攒肚”

“攒肚”通常出现在宝宝两三个月时。宝宝排便规律由原来的一天2～6次转变成两三天1次，甚至于一个星期1次。但是此期间，宝宝饮食睡眠如常，没有哭闹，体重增长速度没有变化，大便形态跟以前一样，都是呈糊状。

攒肚会持续到宝宝开始添加辅食时

从两三个月大开始，到4～6个月开始添加辅食，宝宝都会保持上述的排便规律。宝宝开始吃辅食之后，排便次数变为一天一次或者一天两次，跟以前有很大区别。

宝宝为什么会出现“攒肚”现象？

宝宝两三个月时，消化系统逐渐发育成熟，肠胃内的消化酶逐渐增多，肠蠕动开始规律并且增加。和刚出生时相比，胃肠道的消化吸收功能提高了很多。这种改变导致宝宝肠胃中的食物残渣变少，大便规律发生变化。

攒肚和便秘的区别

关键在于便便的性状。“攒肚”的宝宝便便的性状仍同以前一样呈糊状。便秘宝宝的大便会呈干、硬的状态。这是“攒肚”和便秘的最明显区别。

“攒肚”是宝宝在生长发育过程中的正常期间，此阶段宝宝不会感到难受，所以父母不用过于担心。只要让宝宝吃得好睡得好，就不会影响正常的成长发育。

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