小家伙眼屎多，未必是上火，揭秘真相

不少父母认为，宝宝眼屎多就是上火了。其实这是不科学的，宝宝眼屎多不一定是上火惹的祸，还有其他方面的原因哦。下面给大家科普一下宝宝眼屎多的原因和护理常识，赶紧来了解一下！

宝宝眼屎多的常见原因

宝宝眼屎多，不一定是上火引起的。人体在进入睡眠状态后，眼睛会产生一些分泌物，这些分泌物也就是俗称的“眼屎”。基本上每个人都会有眼屎，只是多少的问题。

宝宝有眼屎是正常现象，父母不用过度担心。如果宝宝的眼屎比平常多，有可能就是身体在发出“求救”信号:

1.体质原因

中医认为，宝宝眼屎多有可能是“燥热型”体质造成的。如果宝宝是这种体质，日常生活中要注意饮食调理，多喝水，不要吃过于温补的食物。

2.“倒长”睫毛

宝宝处于正在长睫毛的阶段，难免会出现眼睑内翻、眼睫毛向内的情况。发现宝宝眼屎多，父母可以检查一下他的睫毛有没有倒长。宝宝睫毛倒长，会刺激眼睛导致眼屎增多。这是正常现象，通常会在宝宝1岁之后改善，不用专门进行矫正。

3.细菌感染

宝宝眼屎呈黄色，眼睛周围充血，并伴有发红症状，有可能是发生了细菌感染。泪囊被细菌感染后，发脓的物质就会分泌成为“眼屎”。出现这种情况，不要盲目给宝宝随意用药，应及时到他医院就诊。

宝宝眼屎多该如何解决

1.保持清洁

发现宝宝眼屎增多，大家帮他清洁眼部时一定要先洗手，以免发生细菌感染。如果宝宝有爱揉眼睛的坏习惯，要及时帮他纠正。

2.日常护理

宝宝眼屎多要多休息，少看看电视和手机。除此之外，给宝宝补充维C也可以缓解眼屎增多的症状。

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