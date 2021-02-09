过年应该怎么吃？不想孩子生病，就赶快收藏！

过年了！超长的假期让熊孩子们兴奋不已，而各种美食轮番上阵也让孩子们的味蕾惊喜连连。但是你知道吗？在过节期间，孩子最容易出现呕吐、腹泻、食欲不振、积食等不适。因此，在放假期间一定要注意保护好孩子的肠胃！那么，过年究竟应该怎么吃？看看下面这份建议吧~

♥ 春节期间，儿童饮食要注意这些

为了孩子的健康，过年期间的饮食，父母要注意这些：

1.注意荤素搭配

春节期间，人们的餐桌上大部分都是荤菜。孩子吃太多的荤食会加重肠胃消化负担，因此一定要搭配蔬菜。比如：土豆、番茄、红萝卜、黄瓜等含有大量维生素和碳水化合物；水豆腐、豆芽、黄豆、蚕豆等蔬菜的不饱和脂肪酸和植物蛋白的含量较高，有利于孩子体格和大脑发育；芹菜、菠菜、生菜等绿叶蔬菜可以去油腻。

2.少喝含糖量高的饮料

孩子喝太多饮料不但会降低食欲，容易蛀牙，还会让身体摄入太多能量，从而引发营养不良、肥胖等问题。作为家长，千万不要因为过年就放任孩子喝饮料。对于孩子来说，最好的饮料就是温白开。

1-3岁孩子每天除了在饮食中摄入的水分外，还要喝600-1000ml的白开水。3-6岁孩子每天要喝1000-1200ml的白开水。

3.保持饮食卫生

春节期间冰箱门的开关次数较多，这就会导致冰箱里的温度上升，难以维持正常低温。室内温度通常大于20摄氏度，这个温度很适合病菌滋生，造成食物污染。如果孩子吃了被污染的食物，就会生病。

因此，在春节期间，父母在饮食卫生方面要做到以下几点：一是不要让孩子吃生冷食物；二是日常饮食要吃熟食，要把食物烧熟烧透；三是水果和蔬菜一定要新鲜，并用保鲜盒保存；四是宝宝要使用专门餐具并做好消毒工作；五是生食和熟食要严格分开存放，千万别大意！

4.定时定量

过节期间，很多孩子都容易“吃撑了”。孩子脾胃功能较差，吃的太饱超出脾胃承受能力，就会出现消化不良，妨碍营养的正常吸收。脾胃负担过重，也会造成脾胃损伤，父母一定要注意。

另外，春节期间家里都会买很多零食招待亲朋好友，不少孩子便趁机吃零食，而一日三餐却不正常吃。这样会打破肠胃正常的消化规律，引发脾胃功能紊乱，导致消化能力下降，食欲降低，出现营养不良、厌食等症状，不利于孩子健康成长。

因此，一定要让孩子跟平时一样，保持正常的饮食习惯。零食可以吃，但绝不能影响正常的一日三餐。

5.坚持吃早餐

一定要让孩子坚持吃早餐，一个鸡蛋，一杯牛奶，或者米粥、面条、豆浆、麦片、馒头、包子等，再搭配蔬菜水果，那就更好了。

6.少吃油炸、烧烤食物

油炸和烧烤等快餐类食物含热量过高，偶尔尝尝鲜还行，多吃不利于孩子的身体健康。

♥ 发生卡喉意外，怎么办？

春节期间，婴幼儿很容易出现卡喉意外，大家要立即把食物拍出来，并送医急救，具体步骤如下：

不足1岁宝宝

1.让宝宝趴在你的手臂上，头部和颈部由大人手掌支撑；

2.大人另一只手在宝宝两肩胛骨的中间拍击5下；

3.给宝宝翻身让其躺在手臂上，大人的食指和中指按压宝宝胸口（乳头连线的中心点）5次，每次按压1-2cm。

4.反复多次直至宝宝咳出异物或者哭出声。

1岁以上宝宝

1.大人站在宝宝身后环抱住；

2.一只手握拳置于其肚脐上方，另一只手握住拳头。

3.双手向上向内用力收紧。

4.反复多次直至宝宝咳出异物或者哭出声。

海姆立克急救法被称为生命的拥抱，自发明以来以拯救无数人的生命，妈妈们可要认真学一学。另外需要提醒的是，海姆立克急救法不会一定成功，所以在急救的同时还是需要拨打120急救电话；另外记得急救成功后，还是要去医院做检查，以免有后遗症。

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