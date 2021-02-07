注意了！BB喝奶期间，最容易出现这几个问题！

你知道吗？宝宝的肠胃非常娇嫩，他们的胃不仅是横着长的，而且容量也很小，消化酶和胃酸地分泌更是少的可怜，再加上肠胃蠕动缓慢，为此就容易出现吐奶、腹胀、腹泻、便秘的问题。那么，如何应对宝宝的肠胃问题呢？

Δ 吐奶

如果宝宝其它方面都很健康，但是总是吃了就吐，或者没有原因地吐，那么就可能是胃食管反流所致，而这往往是因为食管和胃之间的肌肉未发育完全的问题。

虽然此时宝宝不会表达，但是他们很难受，喉咙胸部都会有烧灼感。针对这种情况，每次喂完奶之后，要竖抱宝宝，让他趴在我们的肩上，然后轻拍他的背部帮助其打嗝。

如果是其他原因导致的呕吐，那么最好去趟医院，问问医生如何处理。

Δ 胀气

宝宝之所以会出现胀气，往往是因为在吃奶的时候吸入了过多的空气。

如果用奶瓶喂奶，那么宝宝吮吸过急的时候，就很可能吸入大量空气；此外奶嘴大小不合适、奶瓶倾斜也会导致宝宝吸入大量空气，导致胀气。

因此在喂养方面，妈妈要选择大小合适的奶瓶、奶嘴，另外喂养姿势也要正确，尽量避免宝宝将空气吸到肚肚里。

Δ 拉肚子

这在婴儿期中并不少见，主要表现为大便次数增多、变稀，同时可能伴有腹胀、厌食、呕吐等情况，发病原因大多是受凉、细菌感染以及喂养不当等等。

针对这种情况，建议家长们及时找到病因，并做相应的护理，受凉就合理穿衣，注意保暖；细菌感染则可以遵从医嘱使用一些抗菌药物；喂养方面则可以更换一些易消化、对肠胃负担小的奶粉，

哺乳期宝宝需要家长用心呵护，宝妈们一定要用正确的姿势喂养宝宝，全方面保护好宝宝的小肠胃，这样才能让孩子吸收足够营养，茁壮成长~

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