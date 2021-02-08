剖腹产VS顺产，哪个更痛？看完让人心疼

说到生孩子，大家第一反应就是疼！疼！疼！为了让自己好受些，有的准妈妈就会选择剖腹产，然而事实上，剖腹产也仅仅是生产时因为麻药的作用不痛，产后麻药劲过了，还是会疼上好几天。那么究竟剖腹产和顺产，哪个更痛呢？

我们先来来看看，这两个生产方式都“痛”在哪？

剖腹产其实也很痛，没你想的那么轻松

1.产后宫缩痛

不少妈妈认为，只有顺产才会有宫缩痛。其实，剖腹产也会有。剖腹产手术结束后，医护人员会帮助产妇按摩子宫。子宫在收缩时会产生剧烈疼痛，这是正常现象，通常不用处理，三四天后会自行消失。

如果痛感比较剧烈，也可以在小腹上热敷，或者服用益母草冲剂、产复康颗粒等中成药。需要注意的是，止痛药对此没有太大效果。

剖腹产手术后，不建议仰卧。麻醉药的效果消失后，妈妈会感到伤口疼，而仰卧姿势对子宫收缩疼痛最敏感，建议大家采用侧卧姿势为好。侧卧时，身体与床形成20-30度的夹角，在身后垫上毛毯或被子，从而减轻身体移动时对伤口的牵拉痛和震动。

2.腹部伤口痛

剖腹产并非只在肚皮上划一刀，还会在子宫上留下一个刀痕。如果妈妈护理不当，会带来很大的不适感。

剖腹产手术后大约两到三周，疤痕开始增生，伤口局部发紫、发红、变硬，并高于皮肤表面。等到伤口颜色变成暗褐色时，就会出现痛痒感，此时一定要保持疤痕的干净卫生，有汗液要及时擦掉，不要用手去抓，也不要用水烫洗或者通过衣服摩擦的方式止痒，防止局部刺激加重，引发结缔组织炎性反应。

3.插尿管疼痛

做剖腹产手术时，医护人员会给妈妈插导尿管。有的妈妈觉得插尿管时很不舒服，其实刚开始是一种胀胀的感觉，随后就会有点胀痛。分娩结束后，导尿管要在妈妈身上保留24小时，所以妈妈生娃后需要要卧床休息，在翻身时得小心一些。否则如果不慎弄掉了导尿管，还得重新再插一次。

通常而言，剖腹产手术24小时内，医护人员就会拔掉导尿管，鼓励妈妈自己下床自行小便。如果妈妈不能自行排出尿液，医护人员有可能会再给妈妈插一次导尿管。

注意，拔掉导尿管后，一有尿意就要尽可能自行去排尿。如果再保留导尿管很容易引发尿路感染，造成新的疼痛。

顺产主要疼在这几个地方

其实，顺产也没有大家想的那么恐怖，更何况现在无痛分娩也比较普遍，如果身体允许顺产，建议还是顺产的好：

1.产后宫缩痛

上文刚刚说到，顺产是会有宫缩痛的，也就是“产后痛”。产后痛的原理和分娩时的阵痛是相同的，都是子宫间歇性收缩造成的。产后子宫收缩可以帮助子宫止血、排出子宫内残余血块，有助于子宫恢复，整体而言是有正面作用的。

2.私处损伤痛

顺产会给妈妈的私处造成不小的伤害，如果胎位不正或胎儿过大，妈妈的私处还有可能发生撕裂。有时候，医生会给妈妈实施会阴侧切术帮助其尽快完成分娩，可以说娇嫩的私处是顺产过程中主要的受伤区域。

3.排尿排便痛

有不少妈妈产后会因为怕疼而强行憋尿，因为妈妈们都知道，每上一次厕所，那滋味真的太爽了！但从健康角度出发，医生是不建议妈妈产后憋尿的，但想要忍受排尿排便时的痛苦，对新妈妈而言是一个不小的挑战哦~

剖腹产和顺产，究竟哪个更痛？

可见，这两种分娩方式的痛点是不一样的。剖腹产妈妈在生产过程中被打了麻醉药所以不会感到疼痛，但产后的宫缩痛和伤口痛叠加而来也非常难受，而且疼痛时间比顺产更久，身体恢复速度也慢。而妈妈选择顺产，在生娃时感到的疼痛更为剧烈，但好在疼痛时间较短，分娩后身体恢复也比较快。

要说最疼，恐怕是顺转剖的妈妈了，可以说把以上各种疼痛都尝了个遍……

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