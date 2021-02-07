想带宝宝去动物园，需考虑这些tips

对于孩子而言，动物园是一个长见识的好地方。孩子年纪小好奇心强，逛动物园近距离观察动物，不但可以加深对动物认知，增长见识，还可以培养对动物的同情心，学会如何去爱。

春节小长假，很多父母已经动物园当做“遛娃胜地”之一。但育姐还是得提醒大家，动物园存在一定安全隐患，而且春节期间游客也比较多，以下这些tips需要大家提前考虑：

1.别靠动物太近

有些禽类动物的绒毛细小，飘散在空中很容易引发孩子上呼吸道过敏或感染。而且，动物园里的动物洗澡次数少，身上携带有病菌，因此不要让孩子和动物离得太近。

2.不要逗动物

和人类不同，动物常常会做出一些出人意料的举动。所以当动物靠近时，不要让孩子拍打、抚摸、惊吓、追赶它，以免出现意外情况。隔着防护玻璃观赏动物时，也不要让孩子拍打玻璃，以免让动物受惊。要知道动物在哺乳期或发情期容易产生敌对情绪，受到惊扰有可能会攻击孩子，造成危险。

3.别随意给动物投食

动物园里有很多警示牌，上面写着“请勿投喂”、“注意栏杆间隙”等内容，大家要带着孩子一起遵守这些规定。生活中，有很多因为投食动物发生的意外事件，如游客喂食时被动物咬伤或抓伤、动物吃了游客投喂的食物生病甚至死亡等等，作为家长一定要引以为戒。

即使一些动物可以被投食，也要离得远远的，以免被动物咬伤。

4.给动物照相最好别用闪光灯

闪光灯会使动物的眼睛受到刺激。比如，马受到强光刺激后就有可能受惊，进而暴起伤人。现在很多动物园都有和动物照相的付费项目，家长要谨慎决定，尤其是大型动物。

5.遵守动物园相关规定

大家买票入园后，票不要急着丢，应注意阅读背面的参观守则。父母要了解并遵守动物园的相关规定，注意观察园区内的警示牌，千万别放松警惕。特别是在野生动物园的猛兽区，一定要把游览车的车门和车窗关好，不要给动物投食，更不能擅自下车！

6.参观时别让孩子大叫或拍打玻璃

在动物园游览时，孩子大多会很兴奋，但千万不要让他大声喧哗，也别放任孩子拍打防护玻璃。有的动物的生活习性是是白天休息，晚上出来活动，孩子把这些动物吵醒或影响它们正常的生活规律，不仅对动物不好，还会惹怒它们，带来不良后果。

7.家长要全程陪孩子参观

参观动物园时，父母要一直陪在孩子身边，绝不能让孩子一个人到处乱跑。去狮虎山、熊山等体型巨大的危险动物区参观时，要特别注意孩子安全，别靠得过前，让他远远观看就可以了。春节期间动物园里的游客较多，一定要盯紧孩子，以免孩子走失发生危险。

小提醒：

（1）带上婴儿车

尤其是对于0-3岁孩子来说，最好要带上婴儿车，孩子们体力有限，孩子走不动路时会求爸爸妈妈抱，这样父母会更累。有了婴儿车，父母就轻松多了。

（2）带足食物

孩子逛动物园都会很兴奋，东看看西看看，到处乱跑很容易饿。父母带上食物和水，可以及时给孩子补充能量。

爸爸妈妈带孩子逛动物园，一定要做好安全防护工作，将孩子的安全放在首要位置。只有把准备工作做好做到位，才能让孩子开开心心过大年~

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