怎样制定孩子寒假安排表？看完这篇就懂了

寒假到了，父母想要孩子自觉学习，就要给他提前制定一份时间安排表，赶紧来了解相关姿势。

为何要让孩子制定时间安排表

寒假期间，父母与孩子之间的矛盾根源大多在于孩子的学习。孩子心智不成熟、自控能力较差，看电视不学习、玩耍拖延写作业的事情常有发生，父母看到后就唠叨不停，导致矛盾爆发。

但是如果有正确适当的时间安排表，让孩子劳逸结合，不仅可以让他在假期里养成良好的学习习惯，还有助于自律能力的培养，对他今后的学习工作都会有很大的帮助。

寒假学习计划该如何制定

1.制定计划表，平衡学习和玩耍，劳逸结合

计划表将寒假时间分为两个阶段：半放松阶段和收心阶段

（1）半放松阶段

以学习为主，玩耍为辅。每天学习大概2-3小时。具体的学习内容可以根据孩子的寒假作业进行具体的安排，比如：每天上午背诵可以是古诗也可以是单词，完成3-5页暑假作业，下午若有兴趣班可以不安排学习任务，若没有，同样安排2-3小时的学习时间。总的来说学习任务并不是很重。其他时间包括晚上孩子可以自由安排。

（2）收心阶段

为了保证孩子在开学之前适应上学模式，应提前将孩子的作息调整为上学模式。

虽然是在假期，孩子除了学习还要有休息时间。周末可以让孩子休息两天放松一下身心，以免对学习产生抗拒和厌恶心理。另外，周末时可以与孩子一起总结这一周的表现，完善假期学习计划表。

2.制定完善的奖惩机制

当孩子按时、认真完成学习任务的时，父母要适当给他奖励。至于奖励什么，不妨听听孩子的想法。如果孩子要求正当合理，大家都可以满足他。

孩子没有按时完成学习任务或者不认真完成作业的时，要让他用自由时间补上，并且适当缩短玩耍时间以示惩戒。表现良好时，再恢复正常的学习计划表。这些奖惩制度一定要经过孩子同意，这样不仅可以提高孩子的自律能力，还能让他养成信守承诺的良好品质。

3.说话方式要耐心且温柔

不要经常问孩子“今天的学习任务完成了吗”，“作业拿来，我检查下”。家长与孩子之间是平等的主体，不要以盛气凌人的态度干预孩子完成学习任务。

通过这样的完善的学习计划和奖惩方式使得孩子不仅劳逸结合，还能超额完成学习任务，培养自立的能力，一举多得！

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