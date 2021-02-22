关于沐浴抚触的好处，好多宝妈都忽视了

不少宝宝洗澡时总是哭闹不止，十分抗拒，这大多是因为宝宝没有体会到洗澡的乐趣。而沐浴抚触可以帮助宝宝爱上洗澡，感受到洗澡的乐趣。快来了解给宝宝洗澡后做抚触的好处。

1.增进亲子感情

宝宝的成长只有一次，当今社会节奏越来越快，父母的工作都很忙，洗澡抚触是个增进亲子关系的很好机会。给宝宝洗澡的时候，用10-20分钟的时间给宝宝做按摩会使宝宝感到舒服、并且体会到洗澡的乐趣。

2.改善睡眠质量

沐浴抚触可以帮助宝宝快速入睡，提高睡眠质量，形成有规律的生物钟，改善入睡困难、易惊醒等多种睡眠障碍。

3.稳定不良情绪

宝宝沐浴时如果有很大的抗拒情绪，触摸抚触可以让他感受到舒适、开心，从而调节自己的情绪反应，安静洗澡。

4.促进智力发育

沐浴抚触作为良好适度的外环境刺激，能够促进宝宝正向的脑部发育。这个阶段正是宝宝脑细胞的增殖和网络化发育的关键期。

5.有助于消化与吸收

宝宝胃消化系统等发育还不成熟，有可能会出现消化不良等情况。适度的抚触可以帮助宝宝促进消化与吸收，提高肠胃功能。

给宝宝做抚触之后，建议用温和无刺激成分的润肤乳对宝宝的皮肤进行涂抹，给肌肤形成一层保护层。涂抹前，要将宝宝身上的水分充分擦干。

以上就是有关于沐浴抚触的好处，宝宝的成长只有一次，请大家好好陪伴宝宝，让他健康快乐成长！

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