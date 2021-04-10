关于纸尿裤，这几点你一定很关心

可以说，纸尿裤已经成为了婴儿必备的日常用品。关于纸尿裤，有许多讲究需要父母知晓，下面这几点，相信你一定很关心，接下来育儿网小编就为大家一一解析：

如何选合适的纸尿裤？

父母要给宝宝购买合适型号、质量上佳的纸尿裤。合适的型号是指宝宝穿上后不勒肚也不会太松，能够完美兜住宝宝的屁股。而质量好的纸尿裤轻薄透气，表面柔软舒适，不会摩擦宝宝的肌肤。

穿纸尿裤得了红屁屁，怎么办？



宝宝得了红屁屁又称“尿布疹”，这其实不是纸尿裤的原因，而多是家长护理不到位导致。宝宝屁股娇嫩脆弱，若长期处于湿热状态下或者被尿液、粪便中的物质刺激，就会引发红屁股。

想要避免宝宝红屁股，父母要及时给宝宝更换尿裤，不要让他的屁股长期处在湿热的环境下。大家在换纸尿裤之前，一定要用干净毛巾蘸温水温柔地给宝宝擦屁股，把皮肤上的粪便或者尿液残留物洗干净。洗完后，晾一会小屁屁，再给宝宝穿上干净的纸尿裤。

宝宝睡着了需要换纸尿裤吗？

有不少父母半夜发现宝宝的纸尿裤已经湿了，内心就很纠结：既担心换纸尿裤会惊醒宝宝，让他难以再入睡，又担心宝宝屁股长时间泡在尿液中会得红屁股。

这种情况应及时给宝宝更换，不用担心会干扰到孩子睡眠，只要注意更换幅度不要太过粗暴，孩子是不会被打扰到的，而且更换完纸尿裤后，孩子会觉得更舒适，睡起来也会感觉更香了。

以上就是关于纸尿裤的一些小常识，希望可以帮助到大家！

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