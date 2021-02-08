睡渣渣断夜奶，用这几招就够了！

有的宝宝一直沉迷于夜奶，其实喝夜奶坏处颇多，不仅影响睡眠质量，还容易导致龋齿。妈妈们都知道宝宝喝夜奶不好，但是宝宝夜间的喝奶需求也让人颇感无奈。今天为大家奉上宝宝夜间戒奶的小妙招，赶紧来收藏~

宝宝应该什么时候断夜奶呢？

一般来说，宝宝6个月以后是最适合断夜奶。此时，宝宝的消化系统发育基本上已经趋于成熟，不仅可以喝母乳，还可以添加一些辅食补充营养。

要知道，宝宝胃容量小于成人，母乳又特别容易消化，所以宝宝在夜间很容易饿，需要吃夜奶。3个月以后的宝宝每晚吃一次夜奶，基本上就可以满足身体需求了，6个月后的宝宝夜里其实已经不需要再喝夜奶了。所以，这个时候妈妈要停止给宝宝在夜间进行喂奶。

但是需要注意，宝宝身体发育情况不尽相同，父母要认真观察一下再决定何时停止喂夜奶。

及早分清昼夜，是宝宝断夜奶的前提

宝宝刚出生时，视力和听力发育都不完善，看不清清楚，对于昼夜更是没有概念，所以家长可以帮助宝宝分清白天黑夜，白天正常生活，带孩子玩耍娱乐，不要拉窗帘，否则过于安静黑暗的环境反而会使宝宝产生混淆。宝宝白天睡觉，每次最好不超过3个小时，晚上则要按时关灯，营造安静的氛围和睡眠环境。明亮的光线会刺激宝宝的眼睛，影响他尽快入睡。

总之，大家要帮助宝宝养成白天小睡，晚上按时睡觉的好习惯。宝宝睡眠白天黑夜颠倒，不利于宝宝的生长发育。对于父母来说，宝宝睡眠不规律，也会影响自己白天的生活和工作。

给宝宝断夜奶的正确方法

给宝宝断夜奶，大家可以使用以下这些方法：

1.阶段性断奶

断夜奶不可能一蹴而就，大家在宝宝3个月后就要应慢慢降低喂夜奶频率。等到宝宝开始吃辅食后，就完全断掉夜奶。

2.巧用辅食让宝宝吃饱

完全断夜奶的第一天，大家临睡前一定要将宝宝喂饱，可以在晚饭时给他吃一顿辅食，从而缓解饥饿感。

3.让宝宝形成良好的睡眠规律

随着月龄的增长，宝宝的睡眠时间也在发生变化，大家要摸清宝宝每隔多少时间醒一次，让他养成良好的睡眠习惯。

如果宝宝总是在夜里同一时间醒来，有可能是一种习惯性夜醒。所以，为了帮宝宝戒掉这个不好的习惯，妈妈不要一听到宝宝哭，就立刻给他喂奶。习惯性夜醒可能是一种睡眠周期，通过轻拍、用安抚奶嘴等方法可以代替给宝宝喂奶，让宝宝继续睡觉，以此来提高他的睡眠质量。

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