宝宝皮肤太干燥？这些小妙招要知道

冬天北风呼啸，不少宝宝会出现皮肤干燥的问题。不想宝宝的皮肤摸上去干巴巴皱皱的，大家一定要悉心呵护，赶紧来学习一下正确姿势吧。

1.降低洗澡频率

宝宝洗澡频率控制在1-2天内洗一次澡即可。同时水温37度左右为宜，水温不要太高。一定要给宝宝使用婴幼儿专用的沐浴露，不可用成人沐浴露代替，并且使用频率不可太高。

2.补充适量的维生素A

维生素能够起到维持皮肤粘膜层完整性的作用。所以当当人体缺乏维生素A时就是表现为皮肤干燥，脱屑等。猪肝、鸡肝、鸡蛋、牛奶中含有丰富的维生素A。植物中主要是胡萝卜素中含量膏高。胡萝卜素在西兰花、胡萝卜、菠菜、苋菜、生菜、油菜、荷兰豆等深色蔬菜中含量较高。芒果、橘子、枇杷等水果中含量比较丰富。秋天是硕果累累的季节，让宝宝多吃以上水果蔬菜有利于缓解宝宝的皮肤干燥问题。

3.适量多喝水

宝宝皮肤干燥，最简单的方式就是让宝宝多喝水，补充体内水分。宝宝每天喝5-8杯水的水量较为适宜，1岁以上也可以喝一些蜂蜜水，蜂蜜具有滋润作用，但是要适量，不可太多。吃太多的蜂蜜对宝宝发育成长不好。

4.涂抹鱼肝油

皮肤皲裂的宝宝可在每晚睡觉前用软化患处，比如用温水浸泡干裂处几分钟，或是用温毛巾热敷。软化后，取鱼肝油2-3粒，涂抹在宝宝患处，一般1周即可痊愈，恢复宝宝稚嫩的肌肤。

5.减少洗脸次数

秋冬季天气干燥，宝宝肌肤水分容易流失。所以宝爸宝妈们降低给宝宝洗脸频率，要温柔轻轻地给宝宝洗脸，水温不可过高，以免伤害宝宝稚嫩的皮肤。

6.增加护肤品的次数

春夏季空气湿润，秋冬季天气寒冷干燥。所以，给宝宝涂抹护肤霜的次数要秋冬季多余春夏季。时刻根据宝宝的皮肤状态和气候的影响进行调整。

7.添置保湿设备

秋冬天气干燥容易引发宝宝皮肤问题。在室内添置保湿器有利于帮助宝宝减少患湿疹、过敏性皮炎的风险。

8.做好皮肤保湿

在孩子洗澡之后，要给宝宝涂抹护肤霜。护肤霜具有一定的保湿作用，有利于帮助宝宝锁住皮肤水分。皮肤干燥的部位，更要多涂抹一些护肤霜，并增加涂抹频率，滋润宝宝的肌肤。

9.注意防晒

宝宝的皮肤娇嫩脆弱，而紫外线的照射过强，所以可以给他擦婴幼儿专用的防晒霜，保护肌肤屏障。

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