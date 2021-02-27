“倒春寒”来了，保护宝宝肌肤小tips~

“倒春寒”来了，寒冷真正，宝宝娇嫩的脸蛋很容易皮肤皲裂，那么该如何保护呢？赶紧来看看吧~

为什么宝宝的皮肤容易皴？

1.气候、环境影响

天气干燥，降水量少，空气不够湿润。宝宝肌肤脆弱娇嫩，肌肤抵抗能力和调节能力相对较差，就容易受到冷风和干燥空气的摧残。

2.肌肤稚嫩脆弱

宝宝的皮肤稚嫩脆弱，皮肤厚度远远薄于成人皮肤，经不起风吹和干燥空气的侵袭。气候变化、衣服材质粗糙、天气干燥都可能对宝宝的皮肤造成伤害。除此之外，宝宝好动容易出汗，从而导致体内水分蒸发量大，对于水分的需求供给不上就容易导致皮肤皴裂、发红、脱屑等情况。

3.皮脂分泌少

宝宝皮脂腺分泌量、汗腺都少于成人，所以宝宝皮肤的保护层都薄于成人，比成人更容易受到冷风和干燥空气的摧残。

宝宝皮肤皴裂怎么办？

宝宝在皮肤皴裂是很正常的现象，大家不必过于担心，只要护理到位，宝宝的皮肤很快就会恢复。

1.保持皮肤清洁

宝宝如果患上了皮肤皴裂，一定要每天早晚用温水给宝宝洗手洗脚，促进宝宝血液流通。如果宝宝的脸也有皮肤皴裂，就不必经常给宝宝洗脸，注意洗脸次数。不要使用任何刺激性的肥皂或者其他洗手用品，以防止不良刺激给宝宝的皮肤造成二次损伤。

2.软化宝宝皮肤皴裂处

先用温水中适当软化，擦干水分后用三两粒鱼肝油进行涂抹，可以每晚都进行涂抹，宝宝能尽快痊愈。

3.涂抹婴幼儿专用护肤品

除了涂抹鱼肝油之外，还可以给宝宝涂抹一些婴幼儿专用的护肤膏。婴幼儿专用的护肤膏大多是天然温和无刺激的产品，可以充分给宝宝的皮肤建立一层保护层，滋润宝宝的皮肤，缓解皮肤干燥。

4.小偏方

如果没有以上东西，可以将醋与甘油以5：1的比例进行混合，涂抹在宝宝皮肤患处。

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