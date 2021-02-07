小宝睡觉狂摇头，是生病了吗？

很多妈妈都发现，宝宝在睡觉的时候不停摇头，担心孩子是不是生病了。下面给大家介绍宝宝睡觉摇头的原因，赶紧来了解一下吧~

正常现象

宝宝睡觉时候摇头，有可能是浅睡眠引起的，这是正常现象，大家不必过于担忧，当宝宝进入深睡眠之后就会停止摇头。

孩子太热

很多妈妈总担心宝宝穿不暖，不管白天还是晚上都把宝宝穿得严严实实，生怕他受凉生病。宝宝年纪小不会说话，只能通过肢体语言表达自己的想法。宝宝摇头就可能是觉得热，想要脱衣服掀被子，表达抗议。这种时候妈妈可以通过摸宝宝颈背的温度判断宝宝是否热、是否出汗，适当给宝宝减被或者减少衣物。

宝宝湿疹

患有湿疹的宝宝会觉得身上很痒。晚上睡觉时体温升高，他会感到更加瘙痒全身不舒服，就会摇头向妈妈求助。此时，妈妈可以给宝宝涂抹药膏缓解瘙痒，并且适当减少衣被。

考虑中耳炎

宝宝患中耳炎的，大多是呼吸道感染或者经常呛奶导致的。所以，宝宝有以上这些症状，并且晚上睡觉摇头，妈妈要警惕起来，宝宝有可能患上了中耳炎。宝宝得了中耳炎一定要及时就医，以免延误病情。

内耳前庭没有得到充分刺激

宝宝摇头有可能是为了刺激内耳前庭，这是宝宝在成长发育阶段的正常现象。家长可以通过浴巾荡秋千帮助宝宝刺激内耳前庭。

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