冬季宝宝洗澡全攻略，安排上了！

冬季天气寒冷，很多新手妈妈担心洗澡会冻到宝宝，所以不敢洗。今天就给大家分享下冬季宝宝洗澡全攻略，赶紧安排吧~

1.注意温度

给宝宝洗澡，妈妈不仅要关注室内温度，同时还要控制水温。室内温度合适，但水温过高，这样会很容易伤到宝宝娇嫩皮肤。若水温合适，室内温度过低，宝宝就容易生病。建议大家将水温要控制在40度左右，室内温度控制在25度以上。

2.注意洗澡方式

家长在给宝宝洗澡时要注意方式方法。双手抱着宝宝，左手托住宝宝腋下，左手肘保护保护宝宝头部，另一手托住宝宝双脚，抱稳后将他放进洗澡盆中，放的时候先让宝宝臀部进入水中，以半坐的姿势。妈妈在清洗腹部时应避免肚脐沾到水，最好洗之前用肚脐贴进行保护。

3.注意洗澡时间

刚刚出生的宝宝洗澡时间不能过长，一般十分钟左右就行，最长也不能超过十五分钟。洗澡时间过长，会让宝宝感觉不舒服，哭闹不止。新生宝宝抵抗力弱，洗澡时间过长还会冻到宝宝。因此，家长要控制好宝宝洗澡时间。

4.注意护理

冬季在给宝宝洗澡后要及时做好护理工作。先擦干宝宝身上水分，以免宝宝着凉。肚脐周围的水用棉棒或是棉球擦干，必要时可以用酒精消毒避免感染。害怕宝宝皮肤干燥，大家可以给他涂抹些护肤品。最后，给宝宝穿好衣物，注意保暖。

5.少用洗澡用品

很多妈妈在给宝宝洗澡时会使用洗浴用品，认为这样可以洗的干净。宝宝洗澡可以使用洗澡用品，但不要经常使用。如果经常使用沐浴液，会刺激娇嫩皮肤。有些洗浴用品含有各种化学添加物，并不纯天然的。因此，妈妈可以每周使用一次洗浴用品就行。

新手妈妈一开始给宝宝洗澡肯定会遇到困难，但只要多试几次，就能把握住诀窍。在给宝宝洗澡时，最好两个人一起。另外，给宝宝洗澡不要过于频繁，太过频繁会造成皮肤干燥。一岁以内的宝宝每周洗三次就差不多了。洗澡后，家长还应做好护理工作，以免宝宝着凉生病。

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