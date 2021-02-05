过新年要给宝宝吃饺子鸭！推荐这几种健康饺子馅

按照春节的传统习俗，过年可是要吃饺子的！对于宝宝而言，这饺子馅可是有讲究了，各位宝爸宝妈赶紧来看看吧~

给宝宝吃饺子，首先要考虑的就是营养是否均衡、味道是否清谈可口、是不是容易消化吸收等几个方面。大人吃的饺子皮厚馅大，调料放的多，并不适合给宝宝吃。推荐一下几种饺子馅：

1.木耳鳕鱼饺

鳕鱼是一种深海鱼，它不仅蛋白质含量高，而且含有大量维生素A和维生素D。

鳕鱼鱼刺少，肉质细嫩清淡，搭配木耳一起包饺子，除了营养丰富外，口感也很滑嫩，深受宝宝喜欢。大家在制作馅料时要选用正宗鳕鱼，配料保持清淡为宜，添加葱、耗油、少量食盐。

2.香菇鸡蛋饺

香菇鸡蛋饺没有添加肉类，宝宝更容易消化吸收。鸡蛋是宝宝辅食中的一种常见食材，口感和营养价值都很好，搭配香菇一起吃，在营养和口感上更完美。

3.胡萝卜虾仁饺

胡萝卜和虾仁的营养价值都很高，对宝宝的视力和智力发育有很大帮助。而且，这两种食材都很容易消化，用它们做馅料包饺子给宝宝吃非常合适。请注意，一定要选用活虾，洗干净后拔出虾线，这样食材更加新鲜好吃。制作馅料时，要把胡萝卜和虾肉尽量切碎一些，加点香葱、少量食盐，别加味精。

♥ 适合1岁后宝宝的饺子食谱

（1）韭菜猪肉馅

馅料：猪肉、韭菜、盐、五香粉、料酒、生抽等调料

制作：将猪肉剁成泥，加入两勺水沿一个方向搅拌，在搅拌期间加入盐、生抽、料酒等调料进行腌制。韭菜理好洗干净切成碎末，放入肉中拌均匀就可以包了。

（2）牛肉萝卜馅

馅料：牛肉、白萝卜、鸡蛋液、姜汁、葱

制作：牛肉去筋去膜后洗干净，切成细茸，用料酒、嫩肉粉、花生油拌均匀，放置40分钟后再到入姜汁与250g清水搅拌均匀。洋葱切成细末。萝卜去皮，切厚，沸水中煮熟捞出，放凉后剁成细丝、用纱布包住，挤出水分。最后将萝卜、洋葱、鸡蛋液倒入已经腌制好的牛肉茸中、加入盐、胡椒粉、酱油、味精等调料拌匀就可以了。

提示：

1.牛肉一定要去筋去膜，牛肉要切细，这样才能吸收水分，让牛肉吃起来更加细滑。

2.如果家里或者是超市买不到嫩肉粉，也可以用苏打粉代替，但是不要太多。

3.配料中的萝卜、洋葱也可以用韭菜、芹菜大葱代替。

宝宝吃水饺要适量，建议临睡前两个小时给他吃水饺为宜，以免肠胃不消化引起积食。

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