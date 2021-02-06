这几种真不适合做辅食，宝妈要留心！

宝宝到六个月后，母乳已经无法满足宝宝对营养需求，需要添加辅食。但对于很多妈妈来说，是个巨大挑战。看到网上各种辅食推荐，她们不知道该怎么选择。宝宝肠胃还未发育完全，对辅食要求也比较高。有些食物其实并不适合宝宝吃，我们一起来看看：

1.功能性饮料

宝宝处在生长发育阶段，代谢排泄功能尚未发育完全。而功能性饮料含有大量的电解质，宝宝食用过量会导致肝脏损伤，引发高血压或是心率不不齐等情况。

2.蜂蜜

蜂蜜营养价值虽高，但1岁以内的宝宝不宜吃。蜂蜜在制造储存过程中很容易受到微生物感染，宝宝肠胃还未发育完全，食用后很容易引发过敏或是中毒。

3.草酸含量高的蔬菜

蔬菜富含纤维素与膳食纤维，不仅能补充所需营养还能促进肠胃蠕动，预防便秘。父母可以给宝宝吃蔬菜，但菠菜、韭菜、苋菜富含草酸，人体不易吸收，影响食物中对钙物质的吸收，引发宝宝缺钙，影响骨骼牙齿发育。因此最好不要给宝宝吃，如果要给宝宝吃，最好先焯下水。

4.带毛的水果

与蔬菜一样，水果营养价值也很高。但像芒果、菠萝等带毛的水果最好不要给宝宝吃。这类水果含有大量分子物质，宝宝肠胃透析能力差，无法消化，易引发宝宝过敏。

5.豆类

宝宝年纪小，身体正处在发育阶段。豆类富含甲状腺肿大因子，若食用会影响正常生长发育。而且豆类比较难煮，若没有煮熟，也会引发过敏或是中毒。

6.矿泉水纯净水

宝宝肠胃未发育完全，过滤能力也比较差，矿泉水所含矿物质含量较高，易增加宝宝肾脏负担，因此家长最好给宝宝喝白开水。

7.动物肝脏

动物肝脏富含维生素A、维生素D、维生素B2可以很好的补铁，但对于宝宝来说，还是少吃的好，食用过多可能对身体不利。建议每周摄入量不要超过25g。

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