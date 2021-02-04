预产期临近春节？分享一波待产功课

眼看着肚子越来越大，离春节的日子越来越近，很多准妈妈都焦虑起来了。别慌，小编这就给大家分享一波待产功课，这份功课做好了，你就安安心心生娃吧~

Δ 这段时间该囤些什么？

1.纸尿裤

NB纸尿裤要先买着，S纸尿裤也最好囤上一两包。

2.小方巾

多准备几条，棉布或纱布最好，宝宝吐奶、妈妈漏奶时都可以用，很方便。

3.婴儿床

市面上的款式有很多，且价格还是蛮贵的，所以要好好挑选一番，更何况买来还还要晾一晾呢，当然要提前买喽~

4.奶粉

尽管我们坚持要母乳喂养，但为了以防你身体因素或者环境因素等难以母乳喂养，所以预先备上1罐。

5.护理垫

医院一般会给产妇提供一次性的，当然可以自己买好。也可以准备一条褥子，以便在恶露期使用。

6.防溢乳垫

市面上，有一次性的防溢乳垫，也可以用透气舒服的纱布DIY，根据自己的需要准备。

7.月子帽

空调开得比较大的话，会容易头疼，最好准备一顶月子帽。

8.一次性内裤

坐月子时，自己不好清洗内裤，又不方便让别人洗，所以可以准备一次性内裤，注意要选纯棉产品。特别是对有侧切伤口的产妇来说，务必要选择纯棉内裤，否则不透气的内裤会阻碍伤口恢复。

Δ 入院待产，这些东西要备足

1.待产包

最好在孕35—36周便将待产包准备好，预防宝宝提前发动。

宝宝用品：奶瓶（在没下奶前可喂水、喂奶粉）、奶粉（为避免到时手忙脚乱，建议提前备好）、纸尿裤、毛巾（包括洗脸和洗屁屁的）、柔湿巾（擦pp用）、护臀膏等；

妈妈物品：卫生纸、卫生巾、毛巾（若干，产后易出汗最好多备一些）、束缚带、吸奶器（涨奶时可用）、防溢乳垫等。

2.科学补充营养

待产时，准妈妈要注意饮食营养，可以适当吃些高蛋白、高热量、高维生素的食物，比如瘦肉、鱼、蛋、水果等。

3.避免焦躁

入院以后，准妈妈想赶紧卸货的心情可以理解，但勿焦急烦躁。不妨利用这段时间学习一下生产前后护理保健知识，也可在家人的陪伴下在医院附近散散步。

4.及时找医护人员

宝宝快出生时，会提前给妈妈信号，若是出现以下任一种情况，一定要及时告诉医院人员：见红（阴道出血）、破水（阴道流水）、阵痛（腹痛或腰痛）。

tips：关于过年期间能不能吃的问题

1.孕妇能不能吃火锅？

慎吃。

如果要吃，一定要注意以下几点：其一，确保卫生，避免中药性质食物，食物涮烫的时间要控制好，不宜过久或过短；其二，最好在家吃，拒绝重口味。食材要新鲜；其三，生食、熟食要分开放；另外不要常吃。

2.孕妇能不能吃芒果？

能吃。

对孕妇和胎宝宝都有好处，准妈妈适量吃可保护肠胃，缓解孕吐、头晕等不适，还可补充VA，促进胎儿视力发育，以及增强其免疫力。

3.孕妇能不能吃螃蟹？

不能吃。

螃蟹大寒，有活血化瘀之效，若准妈妈食用不当很容易引起宫缩，甚至诱发流产、早产。为了谨慎起见，准妈妈最好别吃。

4.孕妇能不能吃鱼油？

慎吃。

虽然其含有Omega-3脂肪酸、DHA等有益成分，但原材料取自海洋鱼，考虑到当下海洋污染日益严重，准妈妈务必要慎重选择。

5.孕妇能不能吃腊肉？

慎吃。

其含盐量高，在腌制过程中营养损失不小，且脂肪含量也高，不建议准妈妈多吃。如果要吃，浅尝辄止即可。

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