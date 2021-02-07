春节如何安排宝宝饮食？吃出健康好过年！

春节到，美味佳肴轮番上阵，让大人小孩都乐开了花。

不过，需要注意的是，小孩子的肠胃发育还未成熟，可不能胡吃海喝，否则可能会带来健康问题。过年期间儿童饮食该怎么安排？育姐这就给大家支招：

过年期间，幼儿饮食要多上心

1.汤水不能油腻

春节期间，大鱼大肉摆上了人们的餐桌，也就是说，过年期间饮食往往会偏油腻一些。但这样的饮食并不适合给宝宝吃，特别是汤类。过于浓稠的汤含有大量嘌呤，会影响宝宝身体健康，不建议给孩子喝。

适合孩子的汤，应该是清澈、清淡，并且最大程度保留食材中的更多营养。如果想给宝宝喝鸡汤或骨头汤，应先把汤上面的油脂撇掉再给宝宝喝，并且不要让他喝太多。

2.多吃蔬菜

春节期间，人们的餐桌上大多是鸡鸭鱼肉，蔬菜类的菜肴较少。但宝宝每天都要补充适量的维生素，从而保持营养均衡摄入，以免妨碍正常发育。所以，建议每天都给宝宝迟点蔬菜，最好选择清炒，不要放太多的盐和油。蔬菜瘦肉粥也很不错，制作方法很简单，只需把蔬菜切碎，和肉末一起煮粥，超级香~

3.清蒸类食物

宝宝的味觉还没有发育成熟，不要给他吃辛辣、油炸的食物。如果宝宝对鱼类、鸡蛋不过敏，建议大家做清蒸鱼、蒸蛋。

使用清蒸这种烹饪方式，不但可以减少食材中营养流失，还不用添加过多的调味料，非常适合小宝宝。

春节期间，这几种食物宝宝要少吃

为了让宝宝平安过年，以下三种食物要让宝宝少碰：

1.饮料类

过年时，大人往往会买一些椰汁、果汁来招待亲朋好友。但这些饮料中含有大量糖分和各种食品添加剂，不建议给宝宝喝。

2.坚果类

对宝宝而言，花生、核桃等坚果类的食物都比较难咀嚼，如果宝宝未满3岁，坚果类食物就不要给他吃。

3.蜜饯类

干果、话梅都属于蜜饯类食物。这类食物生产工艺复杂，往往会添加大量糖和盐，小宝宝不能吃。

适合孩子的春节菜谱，快来学

有一些菜，非常适合在春节吃，给孩子养胃的同时味道也都很不错，家长不妨试试这些菜品。

△虾皮紫菜蛋汤

食材：鸡蛋1颗，虾皮、紫菜、香菜适量

步骤：

1.虾皮冲洗干净，紫菜撕碎。

2.香菜洗净切小段，打入鸡蛋打散搅匀。

3.虾皮煸炒片刻，加入水烧开。

4.淋入鸡蛋液，倒入紫菜，适当调味即可。

△黑米红枣粥

食材：黑米20g，红枣10g，椰汁、糖适量。

步骤：

1.黑米洗净加三杯水，大火烧开。

2.加入红枣，小火煲煮至米粒开花。

3.盛出加入糖和椰汁即可食用。

△山药鸡腿肉丸

食材：山药80g，鸡肉75g，胡萝卜10g。

步骤：

1.鸡肉剁泥搓成丸子，胡萝卜切丁备用。

2.肉丸用水烧熟，加入切好的山药。

3.煮5分钟后加入胡萝卜，适当调味即可。

△枸杞鲑鱼汤

食材：鲑鱼100g，枸杞5g。

步骤：

1.鲑鱼洗净切小块，开水煮熟。

2.倒入枸杞、适量料酒姜丝，再煮5min。

3.吃之前适当调味即可。

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