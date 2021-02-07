春节如何安排宝宝饮食？吃出健康好过年！
春节到，美味佳肴轮番上阵，让大人小孩都乐开了花。
不过，需要注意的是，小孩子的肠胃发育还未成熟，可不能胡吃海喝，否则可能会带来健康问题。过年期间儿童饮食该怎么安排？育姐这就给大家支招：
过年期间，幼儿饮食要多上心
1.汤水不能油腻
春节期间，大鱼大肉摆上了人们的餐桌，也就是说，过年期间饮食往往会偏油腻一些。但这样的饮食并不适合给宝宝吃，特别是汤类。过于浓稠的汤含有大量嘌呤，会影响宝宝身体健康，不建议给孩子喝。
适合孩子的汤，应该是清澈、清淡，并且最大程度保留食材中的更多营养。如果想给宝宝喝鸡汤或骨头汤，应先把汤上面的油脂撇掉再给宝宝喝，并且不要让他喝太多。
2.多吃蔬菜
春节期间，人们的餐桌上大多是鸡鸭鱼肉，蔬菜类的菜肴较少。但宝宝每天都要补充适量的维生素，从而保持营养均衡摄入，以免妨碍正常发育。所以，建议每天都给宝宝迟点蔬菜，最好选择清炒，不要放太多的盐和油。蔬菜瘦肉粥也很不错，制作方法很简单，只需把蔬菜切碎，和肉末一起煮粥，超级香~
3.清蒸类食物
宝宝的味觉还没有发育成熟，不要给他吃辛辣、油炸的食物。如果宝宝对鱼类、鸡蛋不过敏，建议大家做清蒸鱼、蒸蛋。
使用清蒸这种烹饪方式，不但可以减少食材中营养流失，还不用添加过多的调味料，非常适合小宝宝。
春节期间，这几种食物宝宝要少吃
为了让宝宝平安过年，以下三种食物要让宝宝少碰：
1.饮料类
过年时，大人往往会买一些椰汁、果汁来招待亲朋好友。但这些饮料中含有大量糖分和各种食品添加剂，不建议给宝宝喝。
2.坚果类
对宝宝而言，花生、核桃等坚果类的食物都比较难咀嚼，如果宝宝未满3岁，坚果类食物就不要给他吃。
3.蜜饯类
干果、话梅都属于蜜饯类食物。这类食物生产工艺复杂，往往会添加大量糖和盐，小宝宝不能吃。
适合孩子的春节菜谱，快来学
有一些菜，非常适合在春节吃，给孩子养胃的同时味道也都很不错，家长不妨试试这些菜品。
△虾皮紫菜蛋汤
食材：鸡蛋1颗，虾皮、紫菜、香菜适量
步骤：
1.虾皮冲洗干净，紫菜撕碎。
2.香菜洗净切小段，打入鸡蛋打散搅匀。
3.虾皮煸炒片刻，加入水烧开。
4.淋入鸡蛋液，倒入紫菜，适当调味即可。
△黑米红枣粥
食材：黑米20g，红枣10g，椰汁、糖适量。
步骤：
1.黑米洗净加三杯水，大火烧开。
2.加入红枣，小火煲煮至米粒开花。
3.盛出加入糖和椰汁即可食用。
△山药鸡腿肉丸
食材：山药80g，鸡肉75g，胡萝卜10g。
步骤：
1.鸡肉剁泥搓成丸子，胡萝卜切丁备用。
2.肉丸用水烧熟，加入切好的山药。
3.煮5分钟后加入胡萝卜，适当调味即可。
△枸杞鲑鱼汤
食材：鲑鱼100g，枸杞5g。
步骤：
1.鲑鱼洗净切小块，开水煮熟。
2.倒入枸杞、适量料酒姜丝，再煮5min。
3.吃之前适当调味即可。
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