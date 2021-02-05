春节来了，熊孩子即将出没，含泪警告！

还有几天就到春节了，对于很多来人来说，也要来“渡劫”了！含泪警告，去年没折腾你今年要加倍报复的熊孩子又要来你家了！ 熊孩子们已经摩拳擦掌，准备大干一场！

那么，面对“红色炸弹”熊孩子，有没有什么好的应对方法呢？当然有，下面这套方案育姐已经为大家提前备好，请查收！

请准备好“严肃脸”

当熊孩子在做你或者大家都觉得错误的事，那么一定要摆出“严肃脸”，认真地教育他，让他明白这件事不能做以及为什么不能做。 对父母而言，如果孩子反复犯同一个错误，可以采用没收玩具，暂停零食等方式进行惩戒。不过呢，这种方法只适用于“初级熊娃”。

与“熊孩子”保持距离

如果你知道熊孩子即将要到来，而你又不懂如何与孩子相处，建议跟他们保持距离，少搭理他们。不直接和熊孩子打交道，以免被缠上后难以脱身。 如果熊孩子有进一步，继续保持冷处理，见没人搭理，熊孩子自然会觉着没趣。

转移熊孩子的注意力

（1）3-5岁

这个年龄段的孩子具有很强的好奇心，占有欲也很强。但他们的注意力容易分散，事先准备一些有趣好玩的小玩具就可以转移他们的注意力，让他们很快安静下来。

（2）6-7岁

6-7岁孩子基本都上小学了，认识的人和见的世面多了，想要用普通的小玩具吸引他们的注意力就比较难了。

建议你可以在家中某个地方开辟一个游乐区，准备一些有趣好玩的益智玩具，最好是需要几个人一起玩的，这样就可以让孩子们尽情玩耍，埋头研究。

当然了，还是要看好他们，以免熊孩子因意见不一致发生争执打闹。

该藏好的还是要藏好



孩子好奇心强，尤其是喜欢各种稀奇古怪的物品。所以，得知熊孩子要来，建议把你的“宝藏”都收起来，橱柜、衣柜、壁柜等等都利用起来，最重要的一点就是不要让熊孩子看见，让熊孩子够不着。

春节还是要喜庆些好，对于熊孩子，我们还是把安全放在第一位，看管好小朋友，杜绝危险，以和为贵！

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