乍暖还寒，如何提高孩子体质不生病？

一到春天，天气就成了谜，前两天还是20多度的艳阳高照，这几天又变成了只有几度的阴冷天。天气忽冷忽热，家长该怎么做才能增强孩子的免疫力，让宝贝不生病？

1.别给宝宝过度穿衣

宝宝的散热能力本来就比成人差，穿衣太多会更妨碍宝宝身体御寒能力的提高。宝宝穿衣，一定要遵循科学原则。建议大家给宝宝穿内衣+毛衣+外套即可。具体怎么搭配，要根据天气情况决定。

2.室内不要长时间开暖气或空调

很多人喜欢打开暖气和空调，通过提高室内温度来抵御寒冷。宝宝年纪小，呼吸道系统发育不成熟，长时间待在空调房里有可能出现呼吸不畅的情况。另外，室内温度较高。而室外温度较低，巨大的温差会引发宝宝身体不适。使用暖气或者空调时间过长，会影响宝宝抵寒能力的提高。使用空调或地暖，时间尽量控制在6小时左右为宜。

3.注意宝宝辅食的营养均衡

通常而言，宝宝6个月大时就可以吃辅食补充营养了。刚开始以富含铁的泥糊状辅食为主，随后适量添加蔬果类和肉蛋类辅食，帮助宝宝补铁。保持营养均衡摄入，对增强孩子体质有很大的帮助。

4.坚持带孩子进行户外活动

每天坚持让宝宝参加适量的运动，可以促进血液循环，增强身体免疫力。宝宝满月后，只要天气允许，大家每天都可以带他到户外散步，时间控制在10-20min左右为宜。随着宝宝年龄的增长，活动项目也慢慢变多。比如进行踢球、适量跑步等，都是很好的锻炼方式。

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