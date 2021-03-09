春寒料峭，如何保护宝宝的小脸蛋？

春寒料峭，很多宝宝的小脸都变成了“红苹果”，让家长非常心疼。其实，这大多是家长护理不当造成的。那么该如何护理宝宝皮肤呢？快来了解一下吧~

护肤霜必须安排

不少家长认为，宝宝皮肤娇嫩，只要不经常晒太阳吹风，就不需要给他涂抹宝宝霜。实际上，小宝宝会经常哭闹、流鼻涕，会导致皮肤被污染，再加上宝宝吐奶、溢奶后，妈妈擦拭时也会摩擦稚嫩的肌肤，导致皮肤皴裂。另外，天气干燥，如果不加以护理，可能会对宝宝的皮肤进行二次伤害，出现干燥、皴裂、发红、脱皮等症状。因此，父母需要给宝宝涂抹润肤霜。

宝宝小脸皲裂该如何护理？

1.涂抹护肤霜

家长们一定要选择婴幼儿专用的护肤霜。婴幼儿专用护肤霜是比较天然温和无刺激的护肤霜，不会添加化学物质和刺激皮肤的成分，能够缓解宝宝干燥、皴裂的皮肤，滋润和保护稚嫩的脸蛋。宝宝流眼泪、洗脸洗澡之后，以及外出前，家长一定要记得给他涂抹护肤霜。

2.做好皮肤清洁

宝宝流眼泪、口水或者吐奶、溢奶之后，残留物都会留在宝宝的皮肤上，大家一定要及时用毛巾或者湿纸巾擦拭，保证宝宝皮肤免受残留物的刺激。擦拭之后，给宝宝涂上护肤霜。请注意，擦拭时一定要注意力度，轻轻擦拭。

3.增加室内湿度

初春时节天气干燥，对于宝宝脆弱稚嫩的皮肤很不友好，很容易导致宝宝皮肤干燥，进而引发、瘙痒、脱屑等肌肤问题。所以，增加室内湿度很有必要，大家打开空气加湿器或者在室内放一盆水都可以。

4.做好外出准备工作

在带宝宝出门前，一定要涂抹护肤霜保护宝宝的皮肤，还要给他戴上帽子、围巾、手套等物品，防止出门是小脸蛋被风吹皴。这些保暖装备既可以起到保暖的作用，又可以保护宝宝免受风吹，减少皮肤伤害。

护理好宝宝的皮肤，让它得到充分的滋润和保护，可以使大人和小宝宝都少一些困扰哦！以上这些宝宝皮肤防皴裂小妙招，大家学会了吗？

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