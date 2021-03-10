给宝宝这么晒太阳，效果更出色~

宝宝晒太阳好处多，不仅可以帮助身体新陈代谢、助力钙质吸收，还能提高身体免疫力。但宝宝晒太阳有“三要”和“三不要”，爸妈一定要清楚，赶紧来看看吧~

晒太阳“三要”

1.穿红色衣服

红色的辐射波快速吸收掉短波紫外线，减少对宝宝皮肤的伤害。所以，宝宝晒太阳的时最好给他穿红色衣服。

2.晒太阳时间要适宜

日光浴时间在1-2小时即可。宝宝第一次晒太阳，可能只能晒几分钟，之后再慢慢增加晒太阳时间，不能一下子就晒一两个小时。如果宝宝有皮肤变红、出汗过多、脉搏加速的症状，一定要立即停止晒太阳。

3.晒太阳前注意给宝宝补钙

晒太阳前吃补钙食物，吸收效果会更好。大家可以给宝宝吃牛奶、海带、虾米、芝麻、菠菜、鱼类、豆类、花生等含钙丰富的食物。

晒太阳“三不要”

1.不要隔着玻璃晒太阳

玻璃会将阳光中50%-70%的紫外线阻挡在外，降低晒太阳的效果，这样晒太阳就没有意义了。所以，宝宝晒太阳千万不要隔着玻璃晒。如果想要避风，可以选择阳台等背风位置。

2.晒太阳前不要给宝宝洗澡

人体皮肤上含有很多的7-脱氢胆固醇，它在紫外线的照射下会转化成维生素D3，进而加快钙的吸收。洗澡会将这种物质洗掉，那么晒太阳就无法生成维生素D3，帮助钙质吸收了。所以，晒太阳前大家最好不要给宝宝洗澡，以免影响宝宝钙的吸收。

3.晒太阳时不要给宝宝穿得太多

时下，太阳中的紫外线还不如夏季的紫外线强，孩子穿的过厚会使紫外线难以到达皮肤。所以宝宝晒太阳时不要穿得过厚，建议穿宽松，质地柔软的衣服就好。这样宝宝不仅不会感到冷，还不会影响到身体对钙的吸收。

另外，宝宝年纪小，宝对于紫外线的抵抗能力差，可以戴一顶小帽子保护头部。而且，戴帽子还能起到保护宝宝眼睛的作用。

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