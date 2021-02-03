不注意这些误区，宝宝的衣服只会越洗越脏

关于宝宝衣服的清洁工作，相信宝妈们都是手到擒来，但是你知道吗？给宝宝洗衣服可是有很多讲究的，以下这些误区90%的妈妈都踩过，赶紧来看看吧~

♥ 宝宝衣服清洁常见的误区

1.主要就是除尘除灰

有的宝妈认为孩子整日待在家中，身上不脏，只要将衣服上的灰尘、污渍洗掉就行。

事实上，伤害孩子皮肤的罪魁祸首并不是灰尘，而是衣服和织物的残留物、荧光剂、螨虫和细菌等。若家长不好好清洗宝宝的衣物，使这些有害物质长期与皮肤接触，很可能使孩子出现问题，导致皮肤疾病的出现。

2.不重视宝宝衣物清洗的细节

宝妈们都很重视宝宝入口的食物问题，但却很少人在意常被宝宝放入口的衣服、被单、毯子等。

对于孩子的衣物，务必应勤洗勤换，一旦脏了要及时更换、清洗。注意，宝宝的衣服不仅要单独清洗，内衣、外衣最好也分开洗。除此之外，被单、毯子等也要经常清洁，来保障宝宝肌肤健康。

3.使用成人洗衣液

有的家长买动辄几百甚至上千的进口奶粉丝毫不手软，但给孩子的洗衣液确实用十来块的成人洗衣液，千万别图省事。

之所以出现这种巨大的行为反差是因为妈妈认识不足。婴幼儿的皮肤娇嫩，抵抗力较差，容易过敏，对他们来说，成人洗衣液刺激性太大了，还可能存在添加荧光剂的问题，很容易导致孩子出现瘙痒、过敏等不适。

♥ 如何选购宝宝洗衣液？试试这几个方法

1.清洁力度很重要

建议大家着重看抗细菌、除螨虫2点，若是都能满足，那么便可能达到优质清洗效果。另外，冬天还易出现静电问题，妈妈不妨选择防静电的洗衣液。

2.选择安全配方

给宝宝挑选洗衣液，建议购买专为婴幼儿研制的产品，一定注意配方安全，绝对不能加荧光剂。在这里教大家一个方法，妈妈可以用紫外线等照射，以鉴定衣物上是否荧光剂残留。

3.选择大品牌产品

与普通商品相比，大品牌的产品更有安全保障，经专业皮肤测试，质量更有保证，让人更放心。

4.洗完后观察污水的颜色

大家可以观察下洗衣液的残留情况，残留少自然就是好的，如果手感嫩滑而且很容易过水，那么表说明洗衣液成分残留少。



清洗宝宝的衣服，也是一门不小的学问，以上这些干货大家都pick了吗？

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