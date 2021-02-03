乘火车回家的宝妈注意了！看完这几点，再出发

年复一年的春运又来啦，各大车站也迎来了返乡潮。如果你选择带宝宝坐火车返乡，那么下面这些注意事项可要提前看看好~

1.把孩子看管好

火车上人员复杂，什么人都有。千万不要以为带孩子上了火车就安全了，就放松警惕。

车厢里，有人打开水泡面、乘务员会推车卖商品，而小孩子活泼好动，在车厢里乱跑，很容易就因此碰伤或烫伤。因此一定要有人专门看管孩子，千万别大意。

另外，上下火车时更要看紧孩子，别只顾拖放行李。还有，中途列车停站时也要注意，不要让孩子自己下车，以防被拐跑。

2.准备合适的衣服

火车上通常都配有空调，所以要准备好适当的衣服，不要让空调对着孩子直吹，以免受凉生病。夜里空调调小或关闭时，车厢会变得闷热，大家要合理给孩子增添衣服。

火车上的床铺和座位没你想象的那么干净，所以孩子在火车上睡觉时，最好给他穿上长袖上衣。另外，建议大家给孩子盖上自家的毛毯或小被子，再盖上火车上的被子。如果孩子感到热，可以不用盖被子。如果孩子已经不穿纸尿裤，别忘了带上尿垫。

夜间到站需要下车，大家要先给孩子穿好外衣外裤和鞋子，然后用浴巾将他裹严实了。下车时，要用衣服挡住孩子的脸，或者给他带好帽子，以免他受风感冒。

3.带一些图书和玩具在身边

火车上空间小，几乎找不到的地方供孩子玩，所以建议大家带一些玩具或图书在身边。孩子无聊时，可以陪他玩玩具或者给他讲故事。

4.准备塑料瓶和塑料袋

春运时火车车厢人员密集，更不用说上厕所了，建议大家给孩子准备几个纸尿裤以备不时之需。如果没有携带纸尿裤，用塑料瓶或塑料袋应急也是可以的。孩子想尿尿，就可以用这些东西解决，要知道小孩子可是憋不了太长时间的。

建议再额外用一个包裹装换洗衣裤和隔尿袋，方便随时拿取，以免孩子尿湿后到处翻包寻找。如果宝宝晚上睡觉尿湿，可以直接更换。

5.建议购买下铺票

最好购买卧铺下铺的车票。带娃乘火车十分不方便，特别是在春运时。孩子天性好动，不喜欢被束缚。再说，照顾孩子需要做很多事情，比如换尿裤、冲奶粉等，睡在上铺爬上爬下很是不便，而睡在下铺就方便多了。

6.必备药品随身携带

火车上人来人往，孩子很容易会感染病菌患上流感等疾病。大家最好把小药箱带在身边，备上退烧药、肠胃药、感冒药。必要时，及时用药。

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