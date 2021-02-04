春节坐车回家，牢记这些有备无患，尤其是有娃的！

关于春运，我们已经写过乘飞机、坐火车的注意事项啦，有的宝妈在后台说想知道坐大巴或者自驾回家有什么需要留意的，这就来安排！赶紧来看看吧~

带娃坐长途大巴，这些注意事项要留意

1.别让孩子到处乱摸

冬天天气寒，很多孩子本就不喜欢洗手，再加上汽车上条件有限，不方便孩子洗手，而这就提高了被病菌感染的风险。因此，大家就不要让孩子到处乱摸车上的物品，也不要让他直接用手抓食物吃，最好能给孩子戴手套。此外，如果孩子想睡觉，建议要用干净的毛巾垫在孩子脑袋下面，防止孩子脸和嘴直接和车内座位直接接触。

2.注意多通风

春运期间，长途汽车里乘客可不少，空气无法正常流通。为了保证孩子的健康，在条件允许的情况下要多开开窗通通风，让他呼吸到新鲜空气，也可以在高速服务区停车时让孩子下车活动活动。

3.及时补充水分

长途大巴通常会开空调保暖，这便导致车内空气非常干燥。大家最好准备一个保温杯，每隔一段时间给孩子喝点热水。注意，不要给孩子吃酸奶、冰淇淋、生冷水果等，以免孩子闹肚子。

自驾带娃回家，要做好这些准备

如果你是自己开车带娃回家，下面这些准备工作要记得做好：

1.检查车辆

大家在出发前要检查一下车辆，电池、空调、轮胎、安全带等，最好请专业技师检查。如果老家处在寒冷地区，车辆的防冻工作一定要要做好。

车上要备齐应急用品，比如手电筒、充电器、急救箱、轮胎替换工具等，以防发生意外。

2.清理车上物品

出发前，大家还要清理后座，检查一下有没有可能会被误吞的小物件，比如果核、玻璃珠、脱落的纽扣等。一些图书和玩具的棱角比较硬，车辆急刹时有可能会快速移动，导致大人孩子受伤，大家也要及时拿走。

另外，宝宝座位一侧的车门和车窗一定要锁好，车上其他人也要关好车门车窗，安全带要系好。

3.使用安全座椅

一定要让孩子坐安全座椅。安全座椅应安装在后座左侧，也就是驾驶座后面的位置，这里是全车最安全的地方。

4.备足纸尿裤

家里有小宝宝，还是要多准备几个纸尿裤在身上，特别是汽车在高速公路行驶不能随便停车，只能去服务区上厕所。大家要准备充足的纸尿裤，以便孩子在旅途中及时更换。另外，大家还要带上一些湿纸巾，可以用它擦屁屁。如果忘记带纸尿裤了，就用塑料瓶和塑料袋应急。

5.保温杯里装满温水

自驾带娃出行，建议大家带上一个保温时间较长的保温杯，并在保温杯里灌满温水，一来可以给宝宝喝水，二来也可以用来冲奶粉。

高速公路的服务区都有开水供应，大家可以随时补充，无需过于担心。

6.携带小毯子

孩子在车内睡觉，应及时给他盖上小毯子，以免受凉感冒。

注意，开车2小时左右应找地方停车休息下，让孩子下车活动一下身体，呼吸呼吸新鲜空气。

如何避免孩子晕车？



1.坐车时让孩子欣赏远处的风景，不要盯着两侧快速移动的物体看。

2.带孩子乘坐长途汽车时，建议大家选择前排为好。后排座位比较颠簸，而前排座位相对而言平稳一些。而且，车辆行进方向和车身的移动方向不同，发生晕车的风险较低。

3.不要让孩子空腹乘车，也不要吃得太饱或过于油腻，以免让晕车症状变得更严重。

4.最好将车窗开一条缝，让空气流通起来，让孩子呼吸呼吸新鲜空气。另外，不要在车内吸烟，或者吃气味强烈的食品。

5.行车过程中想办法分散孩子注意力，比如给孩子讲故事、陪他玩玩具等。但不要让孩子在车内看书哦，这样反而会容易晕车。

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