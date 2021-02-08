四个步骤，让宝贝成为社交小达人

大家都很清楚，社交能力对孩子来说有多重要。因此，家长从小就应该重视培养孩子的社交能力，具体该怎么做，一起来看看以下的解读吧~

1.让孩子学会交流

在日常生活中，父母要多鼓励孩子与他人交流，比如带孩子到商场购物，让孩子拿钱去结账。在这过程中让孩子学习如何与收银员打交道，同时也教会他结账；比如，去餐厅吃饭，让孩子主动点自己喜欢的食物，和服务员多交流，学会自己点喜欢的食物；再比如，带孩子去儿童乐园玩时候，可以鼓励孩子与其他小伙伴一起玩耍，学会分享彼此的玩具，交到新的朋友 。

2.学会理解他人的感受

日常生活中，父母要帮助孩子养成为他人考虑的习惯。遇到一件事时候，带着孩子一起分析不同角色的心理活动，比如看动画片时候，可以和孩子一起分析动画角色的心理活动，他们的心情如何等等。同时，父母也要教会孩子识别他人的情绪，比如识别高兴、难过、激动、骄傲、沮丧等情感类词汇。父母可以根据具体情况和孩子讨论不同人的感受，而不是批评任何一个人的感受，让孩子知道每个人心理感受。

3.学会尊重他人

父母要教育孩子，学会尊重别人，从而也会获得别人的尊重。在平时生活中，需要让孩子知礼仪，懂廉耻。还需要让孩子懂得与他人分享，这样能够获得更多的朋友。

4.让孩子学会赞美

在人与人交往过程中，每个人都有优点，也喜欢他人的赞美，孩子尤为明显。在生活中，父母也要学会积极发现，赞美孩子的进步，也让孩子学会赞美别人。

5.让孩子学会合作

人类之间需要互相合作，小朋友也不例外。父母可以引导孩子和其他小朋友玩一些合作性的游戏，让孩子学会与小伙伴交流、互动。在游戏中体会到合作的重要性，从而真正学会合作。

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