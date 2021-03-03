看看孩子眼中的成人世界，家长需要反省了！

在大人的眼中，孩子的世界总是无忧无虑的，自由自在的。那么，在孩子眼里，大人的世界是怎么样的呢？曾经有个针对小朋友的调查：你眼中大人的世界是如何的呢？我们一起来看看：

孩子眼中的成人世界是什么样

关于这个问题，小孩子的答案千奇百怪，却引人深思：

1.大人的世界是很快乐的，想干什么就干什么，玩游戏看电脑没有人批评，也不需要写作业，买菜只买自己喜欢的菜，所以就不会挑食。

2.大人喜欢玩手机，无时无刻不在玩手机，但是却不让我玩，吃饭睡觉上厕所都在玩手机。

家长给孩子制定了许多规则，让他们去遵守这些规则。可是孩子认为，这些规则父母自己都没有遵守，我也不需要遵守。这是就是其身不正，虽令不从。父母是孩子最好的老师，孩子的许多习惯都是来自于父母的习惯，父母要想孩子变成什么样的人，自己就要是什么样的人。

家长不需要用过多言语去教育孩子，只需要在日常生活中用实际行动去影响他们，做好榜样，给孩子扣好人生的第一颗纽扣，让孩子在实际的生活中方方面面感受到这些道理，他们也就会将这些好习惯融入于生活中。

教育孩子，父母一定要以身作则

在孩子的眼中，父母的世界是快乐自由的，想干啥就干啥，那家长们需要反思的是：父母是不是双标了，同样的规则，让孩子遵守，自己却不遵守，无法以身作则。

在孩子的眼中，父母无时无刻不在玩手机，那么家长们需要反思的是：是不是把生活的重心都放在了虚拟的网络中，陪伴孩子的时间非常少。

父母希望孩子认真学习，那么自己就要认真工作和在家养成看书的好习惯；父母希望孩子能经常锻炼身体，那么父母本身就要经常锻炼身体，身强体壮，而不是好吃懒做；父母希望孩子早睡早起，那么自己也要做到早睡早起；父母希望孩子不要沉迷于电子游戏，那么自己就要少玩手机，总而言之，父母应该从自己做起，用自己的优秀行为去感染孩子，言传身教是最好的教育。

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