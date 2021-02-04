疫情当下，年货中的冷冻食品，还能放心吃吗？

临近过年，屡屡传出冷冻食品新冠病毒检测阳性的消息，这让很多家长都很担心，置办年货时，难免要买些冷冻食品，那么这些冷冻食品还能放心吃吗？

√ 保持警惕，密切留意疫情发展

新冠病毒非常“狡猾”，在人体内会潜伏3天、7天、14天，甚至更长时间。对于普通民众而言，最有效的预防方法就是把基本的安全防疫工作做好，做到位，并密切留意居住地的疫情变化情况。

如果居住地有被新冠病毒污染的冷冻食品出现，大家就要警惕起来，购买冷冻食品和生鲜食材，不要用手直接触摸，如果摸了要及时对手部进行消毒。

√ 冷冻食品可以吃，无需太紧张

冷冻食品被检出新冠病毒阳性，是不是就意味着吃了就会被传染？非也。

到目前为止，还没有明确的证据表明新冠病毒会“食物传人”。新冠病毒只会感染活体生物，不会在已经死亡的食材内进行病毒复制。

核酸检测阳性，只是说明冷冻食品上有新冠病毒，至于病毒是不是活的、病毒有多少、能不能引发感染还无法验出，需要用其他手段进行检验。再说，相关部门为了保证人民群众的健康和安全，都会及时封存并销毁这些被污染的冷冻食品，同时会对外通报。

因此，对广大民众而言，拥有正确的防疫意识十分重要，但也不必杜绝所有的冷冻食品。

√ 消灭病毒的最佳方法：高温和勤洗手

不仅仅是新冠病毒外，世界上许多病毒都是怕热不怕冷的，所以高温加热是非常有效的消毒手段。大家如果担心买到有可能被病毒污染的冷冻食品，只需在烹饪时把肉烧熟烧透，就能最大程度地避免病毒感染。

另外提醒大家，在处理生食和冷冻食品时最好采用以下方法进行处理：

1.把食材带回家后，应先用医用酒精对它的外包装表面进行消毒。

2.食材必须经过高温煮熟，以免寄生虫和细菌侵袭人体。

3.烹饪时要把生熟食物分开存放，防止发生交叉感染。

4.食材处理完毕后，要认真洗手。

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