春节年货指南，宝宝零食照着买吧！

各位，你们的年货都备好了吗？话说，宝宝的零食你买好了吗？

纳尼，宝宝也可以吃零食？！当然可以啦，只要你选对零食，这些健康的食品不仅可以给宝宝补充营养，还能丰富孩子的饮食，速度买买买吧：

宝宝能吃哪些零食？清单来了

各种新鲜水果

6个月以上

水果含有大量纤维素和维生素，是一种让人放心的纯天然零食。不过，也不要给宝宝吃太，毕竟水果中含有果糖，进食过量会使体内碳水化合物和热量变多。而且，宝宝摄入过量的纤维素有可能会引发消化不良。

建议大家给宝宝吃当季水果，并且喂食时要捣碎，但不要榨成果汁给他喝。

磨牙饼干

7个月以上

宝宝长牙期间就喜欢各种啃，不妨给他买写磨牙饼干，既好吃，也能帮助宝宝缓解出牙的不适。磨牙饼干的主要原料是面粉，质感相对较硬，适合磨牙，含有的油脂成分较少，对宝宝而言挺健康的。

酸奶和芝士条

1岁以上

酸奶中含有大量益生菌、蛋白质和钙，而且容易消化，是一款不错的宝宝零食。但在给宝宝购买酸奶时还是要注意看下配料表，里面的成分越简单越好，最好只含有牛乳、乳酸菌以及少量的糖。注意，酸奶的保质期并不长，给宝宝喝之前要注意检查酸奶有没有变质。1岁以上的宝宝还是少量饮用酸奶为宜，不要一次喝太多。

除了酸奶外，大家还可以给宝宝吃芝士条。芝士的主要成分是牛乳、凝乳酶、发酵菌，食盐等，富含蛋白质和钙质，有利于宝宝的身体健康和正常发育。但需要注意的是，对这个阶段的宝宝而言，芝士的含盐量还是有点高，挑选时要注意查看配料表，建议给宝宝购买低钠高钙的儿童芝士条。

坚果

3岁以上

坚果中含有大量蛋白质、不饱和脂肪酸、矿物质、维生素，有利于宝宝大脑发育。3岁以上的宝宝尽管有了一定的咀嚼能力，但还是建议大家给他吃颗粒较大的坚果为好。另外，宝宝吃坚果时，大家一定要在旁陪护，以免发生卡喉危险。

给宝宝选购零食的注意事项

过年给宝宝购买零食，大家要注意以下几点：

1.补充没补充到位的营养素

给宝宝吃零食的目的，是为了在两餐之间补充其他重要的营养元素。大家在挑选零食时，要尽可能避免零食的营养元素和正餐重复。各位在给宝宝选购零食时，要注重给宝宝补充额外的营养。

2.查看零食的配料表

宝宝的肠胃功能还没有发育完善，建议吃纯天然的零食，不要吃添加防腐剂的零食，可以选择保质期较短的零食，以免零食中含有防腐剂。另外，大家还要注意查看配料表中有没有会引发宝宝过敏的成分。

3.选择正规品牌的零食

为了买到安全又健康的零食，大家除了要查看配料表外，还应选择正规品牌，不要在路边摊给宝宝购买零食。如果通过线上平台购买零食，大家还要注意查看其它买家对其的评价。

4.口味要多样化

在保证安全健康的情况下，建议大家给宝宝购买多种口味的零食，让他体验到美食的快乐。

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