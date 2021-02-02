宝宝的新年战衣你买好了吗？照着穿又美又暖！

牛年即将到来，宝宝的新年战衣你准备好了吗？如何让新生宝宝既穿得暖，又穿得可爱？赶紧来抄作业吧~

♥ 宝宝的新年战衣，得照这个思路去挑



给宝宝买新年战衣时，你得照以下这个思路选：

1.穿什么材质的衣服

宝宝皮肤娇嫩尤其是新生儿，穿全棉衣服最合适。大家一定要注意查看衣服是否符合国家标准，千万不要图便宜给宝宝买有可能让宝宝穿着不适的衣服。

2.买多少衣服合适

一看到漂亮的小衣服，很多妈妈就控制不了自己的手，买买买个不停。这里要提醒大家，宝宝的衣服特别是新生儿真不要买太多，以免浪费。

宝宝出生后的第一个月，生长发育速度惊人，身高通常会增长3-5CM。如果衣服买得太多，还没给宝宝穿就已经穿不上了，建议大家一个月一个月地给宝宝屯衣服。再说，在寒冷的冬天，宝宝出门次数也不会太多，真没必要买太多衣服。

3.穿多厚的衣服

宝宝未满月的话，这个时候体温调节功能还没有发育好，最适宜的室内温度应保持在24℃-26℃之间。大家要在这个前提条件下，给宝宝合理穿衣。老话说“孩子的屁股三把火”，说明宝宝很怕热，大家不要给他穿太厚太多的衣服，以免因过热引发热疹甚至是中暑。而且，宝宝穿衣太厚会出汗，汗被风一吹就容易受凉生病。

未满月的新宝体内脂肪较少，抗寒能力很弱，再加上长时间睡觉，活动产热少。如果室内温度24℃-26℃，宝宝要比大人多穿一件。

满月后，大家可以用手摸摸宝宝的后颈部和背部，如果感觉温暖没有出汗，说明穿衣正合适。注意，冬天给新生宝宝穿衣，并不是越多越好哦！

除了以上三点，大家在挑选宝宝衣服时一定要注意衣服的尺寸大小是否合适。宝宝穿过大或过小的衣服，都会感到不舒服。比较推荐的有单层哈衣、夹棉保暖哈衣、睡帽、袜子等等。此外，也不必一定要纠结于大牌衣服，宝宝穿得合适、穿得舒服就行。

♥ 给宝宝穿衣服，这几点要上心

1.给宝宝换衣服最好选在平坦的地方，比如床上。换衣时，可以准备一些小玩具吸引宝宝注意力，以免引发哭闹。

2.宝宝穿衣如果需要套头，大家一定要用手把领口拉开，不要让领口碰到宝宝耳朵鼻子，以免把孩子弄疼。

3.宝宝的手臂很柔软，大家穿衣时不要太用力。先打开袖口，再把宝宝的手轻轻地拉出袖外。如果衣服有拉链，拉拉链时最好让衣服和皮肤保持一定距离，以免把皮肤夹伤。

4.给宝宝买衣服，应选择领口宽大、穿脱方便的那种，如果有按扣那就最好。衣服的胯部有拉链和按扣，不仅容易穿脱，而且换纸尿裤也很方便。此外，衣服上带子少、袖子宽大，更适合给宝宝穿。

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