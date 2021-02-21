明天开学，这些准备家长赶紧做好！

每次幼儿园开学时候，门口都是哀嚎一片，孩子吵着闹着要和父母回家，父母则不断安慰孩子。孩子上幼儿园哭闹，除了不愿意和父母分离外，还有可能对幼儿园的环境感到不适应。孩子身处在一个没有安全感的环境中，难免会出现这样的问题。

那么如何避免这种情况发生呢？你需要做好以下准备：

1. 带孩子踩点

在入学之前，大家可以带孩子过来看看幼儿园，让他熟悉幼儿园的环境。如果父母空闲时间较多，可以经常带孩子在幼儿园周围散步，并且可以告诉孩子他将要在这里学习。大家还可以告诉他，这里有许多小朋友可以和他玩耍，幼儿园里还有许多游乐场和玩具，在遇到困难时候可以向老师求助。经常带孩子逛幼儿园，这样他就不会对幼儿园感到恐惧和害怕。

2. 培养自理能力

在日常生活中，大家可以有意识培养孩子的自理能力，教他自己穿衣服、使用餐具、独立上洗手间等简单的事情。这样孩子可以独立生活，在幼儿园的时候能够好好地照顾好自己，以免出现因太依赖父母而不想去幼儿园的情况。

3. 锻炼语言表达能力

在孩子入学以前，一定要教会宝宝用语言表达自己的需求。父母对自己的孩子十分了解，可以很快发现孩子的需求并立即着手解决。但是对老师来说，可能无法快速发现孩子的需求，需要孩子主动表达自己的需要。另外，表达能力是人与人之间交往的必备技能，只有学会表达自己的内心，别人才能够理解，这也是有效沟通的桥梁。

4. 作息时间向幼儿园看齐

孩子上幼儿园之前，大家可以让他适应幼儿园的作息时间。早上起床、吃饭、午睡、晚上睡觉，都要严格按照幼儿园作息进行。有了这样的过渡期以后，孩子正式上幼儿园后就不会对作息时间的改变感到不适应。

5. 做好孩子的心理建设

孩子有分离焦虑是正常的现象，父母要学会理解。同时，大家也要不断引导孩子每天按时上幼儿园，使其慢慢适应幼儿园的生活。在这期间，父母要保持耐心，陪孩子一起长大。

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