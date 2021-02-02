尴尬了！孕晚期漏尿，是什么原因

很多准妈妈都有这样尴尬，到了孕晚期只要自己打喷嚏或是大笑就会出现漏尿的情况，这是怎么回事？准妈妈怎么做才能避免孕晚期漏尿尴尬呢？

孕晚期漏尿的原因

1.子宫压迫

孕晚期由于胎儿逐渐增大压迫到膀胱，尿液储存空间变小，所以准妈妈就容易出现漏尿的现象。

2.盆底肌承托力下降

盆底肌变得松弛或是不协调，控制尿液能力下降，漏尿情况也随之出现。

3.胎膜早破

漏尿的同时还有羊水漏出的话，这属于胎膜早破，需赶紧就医治疗。

怎么避免孕期漏尿尴尬

1.提前准备好护垫

如果之前有过漏尿的经历，建议平常最好垫一张护垫，以防弄湿衣物。

2.适当做运动

准妈妈正在孕期可以做些适当的运动，比如瑜伽、散步等。这些运动可以很好的提高盆底肌以及全身肌肉力量，这不仅能改善漏尿，对产后恢复也有很大帮助。

4.不搬重物或是重体力活动

准妈妈在要尽量少弯腰，不要做重体力活或是提重物。这些费力的事情可以交由老公来做，准妈妈最好不要参与其中。

5.少吃利尿食物

红豆、西瓜这些都属于利尿食物，准妈妈要尽量少吃，另外，巧克力、碳水化合物饮料、运动功能饮料等都属于利尿食物，准妈妈还是少吃的好。

6.经常上厕所

准妈妈一旦感觉有尿意就要立即上厕所排尿，不可憋尿。在外出前，准妈妈可以先上厕所，以免外出发生漏尿情况。建议准妈妈每隔两小时排尿一次，就算没有也要去，养成定时排尿习惯。

7.做凯格尔运动

准妈妈在家就可以进行凯格尔运动。这个运动很简单，消耗时间也不是很长。坚持进行盆底肌肉锻炼，分娩后也可以继续，这样可以很好的减轻准妈妈出现漏尿的现象。准妈妈在感觉自己要打喷嚏或是大笑时，可以提前收紧收紧盆底肌，漏尿的量和次数也会逐渐减少。

准妈妈可以采取上面几个方面避免漏尿，并且注意私处卫生，保持干燥。在感觉到不舒服时，应立即去医院就医。

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