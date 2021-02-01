对无辜孩子开羞辱黄腔，这些网友已经突破了人伦底线

有人的地方就有阶级，有阶级的地方，就有矛盾。

正如毛主席在其著作《矛盾论》中说的那样：

矛盾存在于一切事物的发展过程中；每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。

而男女矛盾，一直是中文互联网上永恒的话题。在我们育儿网文章的评论区，也不乏吐槽丧偶式的妻子们。

有不满表达观点天经地义，但是如果把枪口对准无辜的孩子，这就有点突破人伦的底线了。

前些日子，有个博主上传了一张许多男童游泳的照片。

起了一个莫名其妙的名字，叫冬亚悍匪。（不知道错别字是不是故意的）

光看图本身，估计很多人和我一样一头雾水。一群小胖子游泳，有什么悍匪不悍匪的，身上又没纹带鱼。

然后看到评论时，我震惊了~

评论里开始对不认识的小男孩开羞辱性的黄腔。

还羞辱孩子的父亲、母亲，

甚至AOE所有的婚育妇女。

这些评论和上千点赞的都是什么人啊？

人家多长点肉，生个孩子招你惹你了？你说话这么脏，多久没擦键盘了？

更有甚者，居然开起了恋童癖的玩笑。

估计你们去喝恒河水，恒河都会嫌你们嘴脏了。

并且有网友查到该图片，来自于一篇《中国和青少年超重做斗争》的公开报道，说这是一个减肥夏令营。

这本来就是一帮希望通过运动完成减肥的小男孩，怎么可以用来对全体男孩进行bodyshame？

这跟去医院ICU拍张图，指着躺着的病人们说中国人都是东亚病夫有什么区别？

了解的网友都知道，这些留下极端评论的都是些网络女权主义者。

前几年，她们曾因报团羞辱著名视频博主papi酱引发巨大争议。

papi酱在网上晒出自己的孩子，一般正常这种情况下，留言都是恭喜啊，辛苦啊之类的话语。

却没想到热评节奏被带到了奇怪的方向。

因为生了孩子就被部分网络女权主义者称之为驴，随父姓在她们看来更是大逆不道。

人家自己的人生，自由恋爱，当然可以决定结不结婚；

自己生的孩子跟谁姓，法律都允许，关你屁事~

你敢当你妈面，说她婚驴吗？

你自己姓改了吗，就管人家孩子跟谁姓？

自己改了都不能管！

当然极端的并不只是部分女性，有些男网友也毫不相让。

随着时代发展，解放思想，大家见识广了，对待事物有了不同看法是一件很正常的事情。女权主义的主体思想我也认同，但我不认同被男性压迫就转而把枪口对准别的女性同胞和孩子。

无论哪个价值体系下，不攻击无辜者，都是生而为人的底线。

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