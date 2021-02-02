临近年关，孩子的安全教育千万不能丢！

刚放寒假，又临近年关，小孩子们一个个都非常兴奋，各种high玩。在这里需要提醒大家，一定要做好安全教育工作，只有这样才能让孩子远离危险，平安过年。

具体该怎么做，请接着往下看：

Δ 盘点家中常见的安全隐患



1.电器

家用电器使用后要及时拔掉插头，以免孩子乱动，最好在插头上安装儿童锁。电热水壶、电熨斗水烧开后不要走开，应及时装进保温水瓶中，并放到孩子碰不到的区域，以免烫伤孩子。家里吃火锅时，大家也要注意孩子安全，避免被烫伤。

2.食品

酒、药品等孩子不能吃的东西统统都要藏好，豆子以及带刺、带壳的食物有可能会引发窒息，也要避免让孩子接触，另外要反复提醒孩子，吃这些食物时不要说话嬉笑，不要跑跳、打闹。

3.厨房

厨房里的燃气灶不用时就要关好，菜刀等利器也要收好，必须要放在孩子无法够到的地方。另外，大家要再三嘱咐孩子，不要去厨房玩耍。

Δ 过年外出，要警惕这些安全隐患



过年期间如果要带娃外出，这些隐患也要警惕，安全教育千万不能马虎：

1.宠物

春节期间如果带孩子去亲戚家拜年，如果亲戚朋友家有宠物，要提前叮嘱孩子不要靠近宠物，不要拉扯、挑逗宠物，以免被抓伤或咬伤。

2.烟花爆竹

大家要让孩子了解烟花爆竹的危险性，告知孩子一定要远离燃放的烟花爆竹。如果想点烟花爆竹时，大人要陪着孩子一起，并且不要让孩子拿着打火机。

另外，燃放烟花爆竹最好选在空旷的地方，不要在室内或者有易燃易爆物品的场所燃放。如果烟花爆竹点燃后没有燃放成功，要阻止孩子靠近去看。

3.溺水

有不少家长已经带孩子回老家了，注意，如果居住地附近有湖泊、河流、池塘等水域，一定要叮嘱孩子不要去水域附近玩耍，以免孩子坠入水中发生溺水意外。

4.走失

春运的时候很容易发生孩子走丢事件，而车站或广场人流量较大，大家一定要时刻牵着孩子的手，不要让他脱离自己视线。另外，大家要让孩子记住自己的手机号码，并且告诉孩子，如果和爸爸妈妈走散了，一定要向警察求助。

作为家长，一定要防微杜渐，尽早给孩子做好安全教育，远离危险，才能让孩子愉快地度过假期，平平安安过大年~

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