宝贝进餐顺序有讲究，这么吃，营养好吸收~

宝宝不爱吃饭，如何提高他的食欲？有的妈妈会在吃饭前给宝宝喝酸酸甜甜的果汁开胃，还有的妈妈选择先给他吃肉，再给他吃蔬菜。

事实上，想要孩子吃饭香吸收好，进餐顺序很重要，今天我们就来好好说说这个问题：

宝宝吃饭的三个雷区，爸妈千万不要踩

进餐前：先喝酸甜饮料开胃

宝宝们都喜欢喝酸酸甜甜的饮料，像碳酸饮料、果汁等都备受孩子们的喜爱。而为了让宝宝乖乖吃饭，不少妈妈常常在饭前安排一杯。实际上，这会形成一种坏习惯，对孩子的身体健康十分不利。

错误分析：

很多妈妈以为果汁具有很高的营养价值，实际上，市面上出售的果汁饮料大部分是甜味素勾兑而成的，营养价值很低。如果宝宝饭前喝果汁、喝饮料，就占据小小的胃大一块地方，这样饭就吃得少了，很容易导致营养不良，影响身体健康和正常发育。

进餐中：先吃肉再吃蔬菜

很多家庭的用餐顺序是先吃肉再吃蔬菜，烹调肉食耗时较长，所以很多妈妈会选择最后炒蔬菜。再加上蔬菜颜色素寡，而肉类肥美多汁更受宝宝欢迎，很多妈妈自己也觉得肉类更有营养，就总喜欢往宝宝饭碗里夹肉。宝宝肚子饿吃得快，赶紧吃肉肉，结果肚子饱了就吃不下蔬菜了。

错误分析：

肉富含蛋白质和脂肪，一开始吃肉胃里就没有空间容纳蔬菜了。其实，蔬菜中含有大量纤维素和各种维生素，这是肉类所不具备的。如果宝宝总是吃肉不吃蔬菜，很容易出现营养摄入不均衡的情况。

进餐后：吃饱后喝汤

宝宝吃完饭后，很多妈妈会端来一碗汤给宝宝喝，一来能帮宝宝顺一顺，帮助消化，二来汤水比白开水更有营养，对宝宝身体发育有益。

错误分析：

让宝宝饭后喝汤，其实很容易长胖！宝宝吃完饭处于饱腹状态，此时再喝汤会使肠胃负担加重，容易出现营养过剩，进而导致宝宝变胖。另外，汤水还会稀释胃液，反而不利于食物的消化和营养的正常吸收。

宝宝进食的正确顺序

想要帮助孩子健康成长，应该让他这样进餐：

1.饭前吃水果

可以在饭前1小时给宝宝吃一些应季的新鲜水果。这样不但可以给宝宝补充营养，还能提高他的饱腹感，让宝贝做好开吃的准备。

2.饭前喝汤

事实上，正确的喝汤时间应该安排在饭前。宝宝饭前喝汤能润滑口腔和食道，可以让食物更好地得到稀释和搅拌，有助于肠胃道消化和吸收。

更关键的是，饭前喝汤能够提高饱腹感，从而使摄食中枢受到抑制，避免宝宝吃得太过头，避免长成“小胖墩”。

3.正餐要荤素搭配

宝宝用餐时，大家要先让他吃蔬菜，从而摄入充足的膳食纤维。这样不仅可以降低主食和脂肪的消化速度，还能预防高血糖和高血脂。

从比例上来说，这样的进餐顺序可以控制肉类等动物性食物的进食量，提高水果蔬菜的进食量，从而让孩子摄入充足的抗氧化成分，保证了素食和荤食的平衡。

从健康的角度而言，宝宝的饮食应多安排蔬菜和主食，肉食摄入应该相对少一些。而且把肉食放到最后吃，更为合理。

最后提醒大家，发现宝宝消化不良，应不妨改变原有饮食方案，同时注意查看进食顺序，并及时调整，就能帮助宝宝恢复食欲哦~

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