小家伙不愿坐安全座椅咋办？学会这些立马搞定

现在出门基本上都是开车，为了宝宝安全，家长都会给宝宝准备安全座椅。有些宝宝就是不肯坐安全座椅，这该怎么办？

宝宝不愿坐安全座椅，家长可以这样做

1.坐安全椅前先增加熟悉感

父母可以将安全座椅带回家中，没事时跟宝宝一起玩“开车出门”游戏，让宝宝逐渐熟悉接受安全椅。

2.宝宝是否有不舒服

相比月龄大的宝宝，月龄小的宝宝更容易接受安全椅。因此，家长要及早使用安全椅。

此外，宝宝不喜欢安全椅有可能是因为不舒服。家长可以看看宝宝是不是尿湿了、阳光刺眼、还是车内温度过高。找准原因并及时解决，宝宝自然不会抗拒安全椅。

3.从宝宝出生时就使用安全椅

宝宝出生后家长可以给宝宝使用安全提篮，并逐渐过渡，久而久之，宝宝自然也就接受坐车需要坐安全座椅。

4.准备些游戏

家长在路上可以准备些小游戏或是玩具，这样可以吸引孩子的眼球，享受旅途时光，同时也能分散宝宝不想坐安全椅的注意力。

5.适当用吃的引诱

在旅途中，家长可以准备些小零食比如苹果、面包、小馒头等。当宝宝哭闹时，家长可以给他们吃，这样宝宝就会安静下来。

安全座椅怎么选？

1.座椅材质不闷热

宝宝新陈代谢比大人快，在坐安全椅时很容易出汗，常常感觉不舒服，因此家长在选择安全座椅时要考虑到座椅材质，建议选择透气性好的安全座椅。

2.空间大不约束

市面上的安全座椅有很多，若选择空间小的安全椅，宝宝会感觉到不舒服。因此家长在选择时要选择空间大不约束宝宝行为的座椅。

汽车在行驶过程中，及时紧紧抱着宝宝也无法保证他的安全。因此，安全座椅对宝宝来说是非常必要的。不同年龄段宝宝使用的安全座椅是不一样的，大家在选择安全座椅时要根据自己的车型以及宝宝实际情况来选择。

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