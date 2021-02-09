揭开产后瘦身真相！科普+误区

生完宝宝后，很多妈妈都想快速瘦身，回归原本的身材，但很多妈妈都会因此进入误区，这些误区不仅不利于身材恢复还会影响妈妈身体健康，今天就带大家科普一下~

产后瘦身的四个误区

1.不吃肥肉

肥肉脂肪含量高，妈妈担心吃多了会胖。所以就不愿意吃肉类食物。在人体催化作用下，蛋氨基酸分解成的半胱氨酸也是动脉硬化重要因素之一。而瘦肉的中蛋氨基酸含量较高。因此妈妈在产后恢复期间应注意营养均衡，荤素搭配，决不能杜绝肉类。

2.出汗越多瘦身越快

很多妈妈认为出汗越多瘦身也就越快。这是错误的。研究显示，妈妈在运动时流出的汗只是水、矿物质和盐分，并不是脂肪。运动时出汗的多少与消耗脂肪没有多大关系。所以妈妈每次运动时首先消耗的是体内葡萄糖，然后才是脂肪。

3.不吃饭饿肚子

不少妈妈认为饿肚子可以减肥，其实这个观点是错误的。节食两周，体重可能会迅速下降，但人体调节系统会对节食所导致能量短缺做出反应，通过降低细胞代谢率减少能量的消耗。妈妈吃的少，身体会做出相应调节以保证能量供给，因此千万不要通过饿肚子来瘦身。

4.吃减肥药

吃减肥药瘦身也是不可取的。长时间服用减肥药不仅会对脾胃造成损伤，同时还会造成身体机能紊乱，影响身心健康，此外也会影响到奶水，直接影响到宝宝的健康。

妈妈怎么正确瘦身

1.适当进行瘦身运动

运动能很好的帮助妈妈瘦身。在决定运动前，妈妈应先咨询医生意见。中等强度的运动不会影响妈妈正常的哺乳，同时还能保持瘦身效果。

2.合理调整饮食

妈妈想要尽快瘦身，应保持合理调整饮食，荤素搭配，多吃新鲜蔬果。

3.把握好瘦身进度

妈妈需要给娃哺乳，每周减两斤是相对安全的，也不会对宝宝成长造成负面影响。如果是奶粉喂养，每周减去2-4斤比较合适。

此外，妈妈想要瘦身，最好是选择在宝宝出生2-3个月的时候，以免对哺乳造成不良影响。

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