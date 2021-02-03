暖暖地坐月子，这份手册请收好~

冬天生娃坐月子让有的妈妈很担心，害怕坐月子会因为天气寒冷而对身体造成伤害。其实，只要注意以几点，冬天也可以暖暖地坐月子：

1.注意个人卫生

妈妈在生完孩子后体内会有恶露排出，身体爱出汗，再加上平时还要给宝宝喂奶，如果不注意个人卫生，就很容易引发细菌感染。因此，妈妈在平时就要做好个人卫生工作，勤洗澡、勤换衣物，保持身体干燥。有的妈妈是剖腹产，应等到伤口愈合再洗澡。妈妈应每周至少洗澡一次。如果不方便可以请家里人帮忙。

妈妈在洗澡时要控制好室温与水温。室内温度控制在20℃左右，水温控制在40℃左右的温水。为避免交叉感染，妈妈应选择淋浴或是擦浴，洗完后需及时用干毛巾擦干身体以及头发。衣物应选择棉质而不是化纤类。

2.定时开窗换气

为避免自己或是宝宝着凉，有的妈妈会紧闭门窗保暖。但门窗紧闭会使空气无法流通，很容易滋生细菌不利于健康。所以，每天要定时开窗换气，在换气时，妈妈与宝宝可以去另外一间房间休息。请注意，通风时间在10-20分钟为宜。

3.不要忘记补钙

妈妈缺钙，不仅会造成自身骨质疏松，还影响正常的母乳喂养。如果婴儿摄钙含量不足，会影响身骨骼以及牙齿发育。多晒太阳可以促进钙物质合成，但冬天天气寒冷，妈妈不能一直开窗或是外出晒太阳，此时就需要多吃含钙量高的食物，比如鱼类、奶制品等。

4.适当运动

冬季天气寒冷，妈妈不适合外出，这时可以选择在家做些简单运动，比如产后体操或是简单瑜伽。多运动不仅能促进恶露排出，还能让身体尽早恢复。

5.放松心情

有的妈妈生完孩子后常常担心自己不能照顾好宝宝，心情低落，变得十分烦躁，这就很容易患上产后抑郁症。妈妈在平时要保持心情愉快，多跟家里人进行交流，排解不良情绪。

月子期间，妈妈应做好个人卫生工作，不要太过劳累好好休息，摄入足够的营养，保证睡眠充足，定时开窗换气，放松心情。

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