宝宝磨牙，别不放在心上，可能是这几个原因引起

磨牙不仅仅出现在大人身上，孩子也有。这让家长十分疑惑，不知道孩子为啥会出磨牙。今天我们就来谈谈这个问题：

孩子夜间磨牙的原因

1.饮食不均衡

有些孩子喜欢挑食，导致体内营养不均衡，因为缺乏身体所需的维生素，影响面部咀嚼肌正常收缩，夜间磨牙也随之出现。

2.睡觉前吃太多

有的孩子喜欢在睡觉前吃些东西，这就导致肠胃始终处在工作状态，即使睡着了也会继续运作，所以他才会出现夜间磨牙情况。

3.精神始终处在紧张状态

有些孩子白天受到惊吓或是压力过大，过于疲劳都会导致精神紧绷，晚上睡觉时一直处在这种精神状态下，就会通过磨牙方式表达出来。

4.孩子吃了脏东西

孩子不管捡到什么东西，也不管卫生与否就往嘴里塞，这就容易让寄生虫进入体内，所以才会有磨牙表现。

孩子夜间磨牙家长怎么做好

1.及时调整饮食习惯

家长需及时调整纠正孩子不良的饮食习惯，同时还要杜绝宝宝饮食不均衡的现象。对于孩子不喜欢吃的食物，家长可以改变烹饪方式，让孩子吃对身体有益的食物。睡觉前尽可能不要让宝宝吃东西，减少摄入量。久而久之，肠胃进入正常工作状态中，磨牙情况就不会出现。

2.睡前调整孩子情绪

孩子睡觉前，家长要跟孩子多交流，让他听些舒缓的音乐，帮助其纾解压力或是不良情绪。家长不要在孩子面前争执，这会让孩子记在心里，留下心理阴影。同时，家长也不要给孩子太大压力，让孩子保持愉快心情，这能很好地消除磨牙问题。

3.查看宝宝体内是否有寄生虫

家长可以带孩子去医院检查，看看体内是否有寄生虫，如果有，应在医生指导下服用打虫药。

因为磨牙，孩子食欲改变的同时也在影响着宝宝正常生长发育。因此家长需及时找到磨牙原因，采取相应措施，这样可以避免孩子养成磨牙习惯。若始终找不到原因，就要及时就医。家长在平时要留心观察孩子，一旦发现孩子有异常情况，家长要及时采取措施，以免影响宝宝正常生长发育。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)