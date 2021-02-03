用游戏激发孩子的大脑，尤其是这几种，可别错过！

孩子成长离不开玩，游戏可以说是孩子们的最爱。游戏期间父母参与其中，不仅能增加亲子之间的交流，也能激发孩子大脑，让孩子变得更聪明。以下这些游戏，极力推荐给各位家长：

1.表情画册

适合年龄：8个月-2岁

可以将家人或是杂志上的人物表情都剪下来制成表情画册，一边给孩子看一边跟孩子讲解。之后用手指出杂志或画册上的人物，让孩子说说这是啥表情。在猜的同时，大家也可以做出相应表情，并鼓励孩子一起做。通过这个游戏，可以锻炼孩子辨别面部表情，让孩子学会用表情发泄自己的情绪。

2.听指令做动作

适合年龄：6个月到2.5岁

跟宝宝面对面坐着，一边做动作一边说指令，示范给孩子看。当宝宝了解后，家长可以只说不做，从而锻炼宝宝语言能力。

宝宝月龄小，家长刚开始可以简单点，随着年龄增加，慢慢增加难度，比如让宝宝自己去取报纸，或是自己拿外套等等。

3.认识辨别水果

适合年龄：12个月-3岁

大家可以将洗好的水果放在盘子里端到宝宝面前，跟宝宝说想要哪个水果，让孩子动手拿给自己。宝宝年龄小，大家要适当帮助他们认识水果，等到他熟悉游戏后，再适当增加水果种类，提高游戏难度。

4.捏泥土或是彩泥

适合年龄：3-6岁

跟孩子一起玩彩泥或是泥土，中途让孩子自己去“创作”。请注意，给宝宝玩的泥土或是彩泥应该是无刺激性的，以免影响孩子健康。通过这个游戏可以锻炼孩子手部的协调力。

5.捉迷藏

适合年龄：4岁以上

年龄小的宝宝，家长可以将物品藏到某个地方，让宝宝去找。大一点的孩子，家长可以跟他们一起捉迷藏。通过这个游戏锻炼空间逻辑能力。在玩这个游戏前，家长要将家里的利器或是刀具收好，以免宝宝在玩耍时伤到自己。

上面这几个游戏，大家可以参与其中陪孩子一起玩。有的父母工作忙，可能只有晚上有时间，大家只需抽出半小时跟孩子玩游戏，就可以达到效果啦~

通过陪娃玩游戏，不仅可以增加亲子之间的感情，还能锻炼宝宝自我平衡能力，注意力，逻辑思维能力，有利于宝宝智力的发展。

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